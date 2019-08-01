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İnternet televizyonlarına RTÜK denetimi geldi

01.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na internet üzerinden yayın yapan televizyonları denetleme yetkisi veren yönetmelik yürürlüğe girdi.

İnternet televizyonlarına RTÜK denetimi geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na internet üzerinden yayın yapan televizyonları denetleme yetkisi veren yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte “radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamında sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının” RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almak zorunda olduğu belirtildi.

Buna göre internet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV, puhutv gibi televizyonların Türkiye’de yayınlarını sürdürebilmek için yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almaları gerekecek.

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik"te medya hizmet sağlayıcılarının yayın lisansı alabilmek için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket kurma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi bulunmayan ya da iptal edilmiş olan yayınlar hakkında ise RTÜK sulh ceza hâkiminden yayınla ilgili içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunabilecek.

Yönetmeliğe göre yayın lisansı almadan yayın hizmetlerini sürdüren medya sağlayıcıları RTÜK’ün internet sayfası üzerinden önce ihtar edilecek. Medya hizmet sağlayıcıları lisans başvurusunda bulunmaları ve üç aya tekabül eden lisans ücretini peşin ödemeleri halinde ise üç ay boyunca yayınlarını sürdürebilecek.

Radyo yayını sunmak için yayın lisans ücreti 10 bin Türk Lirası, televizyon yayını sunmak için yayın lisans ücreti ise 100 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

DW/EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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