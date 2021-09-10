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İnternet üzerinde iPhone 14 aramaları daha popüler

10.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple’ın önümüzdeki hafta “California streaming” etkinliği sırasında iPhone 13’ü tanıtması bekleniyor, ancak önümüzdeki sene tanıtılacak iPhone 14 serisi internet aramalarında daha popüler.

İnternet üzerinde iPhone 14 aramaları daha popüler

iPhone 14, gelecekteki telefonun tasarımıyla ilgili söylentilerin ardından Çarşamba günü Twitter ve Google aramalarında trend oldu. 2022’de piyasaya sürüleceği tahmin edilen iPhone 14’ün iddia edilen detayları Front Page Tech’den Jon Prosser tarafından paylaşıldı . Cihaz sızıntıları konusunda karışık bir geçmişe sahip olan Prosser, iPhone 14’ün ekran çentiğini kaldıracağını, arka kamera çıkıntısı olmadan daha kalın olacağını ve titanyum çerçeveye sahip olacağını söyledi. 

Daha iPhone 13 duyurulmadan önce iPhone 14’ün etrafındaki heyecan, insanların çentiksiz bir iPhone için istekli olduklarını gösteriyor gibi görünüyor . Önceki söylentiler, Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone’larda çentiği küçültebileceğini öne sürerken, diğerleri hep birlikte kaldırılabileceğini iddia etti. Prosser tarafından Çarşamba günü paylaşılan iPhone14 söylentileri, Mart ayında bazı 2022 iPhone’ların çentik yerine delikli bir ekran tasarımına sahip olacağını söyleyen Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun tahminleriyle örtüşüyor . 

Aradan bir yıldan fazla zaman geçtiği için Apple’ın iPhone14 için neler hazırlayabileceğini kesin olarak söylemek zor. Ancak Apple hayranları iPhone 13’ün 14 Eylül’deki resmi tanıtımını dört gözle bekleyebilirler. Sanal olarak düzenlenecek, yeni bir Apple Watch Series 7’yi de tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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