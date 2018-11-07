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İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de internet üzerinden kurduğu sahte beyaz eşya tamir servisi internet sitesi vasıtasıyla ilan verip gittiği evlerde sözde tamir yaptıktan sonra ücret karşılığı sahte makbuz kestiği belirlenen O.G. isimli dolandırıcı polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan tespitlerde dolandırıcının, bir hafta içinde 10'un üzerinde vatandaşı 3 bin 100 lira dolandırdığı tespit edildi.

İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

Beyaz eşyası bozulunca internet üzerinden verdiği ilanla çağırdığı servis tamircisinin cihazını tamamen bozduğunu ve kendisinden fahiş ücret aldığını ifade ederek suç duyurusunda bulunan bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, şikayetçi vatandaşın adresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelenen kamera görüntüleri üzerinden, servis tamircisi görünümündeki şüphelinin önce aracının plakasını ardından kimliğini tespit eden ekipler, kimlik tespitiyle adresini belirlediği şüpheliyi Şişli’de bulunan adresine baskın yaparak gözaltına aldı.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Emniyete götürülerek sorguya alınan O.G. isimli şüpheli, kendisinin beyaz eşya tamircisi olduğunu ispatlayacak belge ve sertifikaları ibraz edemeyince evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama ve incelemelerde internet üzerinden sahte beyaz eşya servisi internet sitesi kurup ilanlar verdiği tespit edilen 47 yaşındaki şüphelinin aracında ve üstünde yapılan aramalarda ise 19 adet boş sahte makbuz koçanı ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada, bir hafta içerisinde 10’nun üzerinde vatandaşı aynı yöntemle dolandırıp 3 bin 100 lira paralarını alan O.G.isimli şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Yetkililer son dönemlerde ciddi bir artışın gözlendiği bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarırken, internet üzerinden ilan vererek müşteri temin etmeye çalışan bu tür servislere rağbet edilmemesini, mecbur kalınmadıkça yetkili servisin haricinde değişik isimlerdeki servislerin tercih edilmemesini ve tercih edildiği durumlarda ise internet üzerinden değil bizzat adrese gidip görerek randevu alınması gerektiğini ifade ediyor.

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