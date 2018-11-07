İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

Beyaz eşyası bozulunca internet üzerinden verdiği ilanla çağırdığı servis tamircisinin cihazını tamamen bozduğunu ve kendisinden fahiş ücret aldığını ifade ederek suç duyurusunda bulunan bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, şikayetçi vatandaşın adresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelenen kamera görüntüleri üzerinden, servis tamircisi görünümündeki şüphelinin önce aracının plakasını ardından kimliğini tespit eden ekipler, kimlik tespitiyle adresini belirlediği şüpheliyi Şişli’de bulunan adresine baskın yaparak gözaltına aldı.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Emniyete götürülerek sorguya alınan O.G. isimli şüpheli, kendisinin beyaz eşya tamircisi olduğunu ispatlayacak belge ve sertifikaları ibraz edemeyince evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama ve incelemelerde internet üzerinden sahte beyaz eşya servisi internet sitesi kurup ilanlar verdiği tespit edilen 47 yaşındaki şüphelinin aracında ve üstünde yapılan aramalarda ise 19 adet boş sahte makbuz koçanı ele geçirildi.