İnternet üzerinden dolandırıcılığa 3 tutuklama

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da internet üzerinden başka hesaplara para aktararak dolandırıcılık yapmakla suçlanan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle bırakıldı. Burdur'da bir banka şubesi çalışanı hesabından tanımadığı birinin hesabına internet üzerinden para aktarıldığını fark etti. Çalışan durumu Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Banka önünde tertibat alan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bankamatikten para çekmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin sorgusunun ardından olayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı. 7 şüphelinin 5 ildeki birçok hesaptan başka hesaplara internet üzerinden para aktardıkları belirlenirken, bu yolla elde ettikleri miktarın henüz tespit edilemediği kaydedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.U., A.T. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Tutuklanan A.T. ve F.K.'nın 5 bin lira kefalet ücreti yatırmaları halinde serbest kalacağı öğrenildi.
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü
Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı
Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı
2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum