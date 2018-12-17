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İnternet üzerinden dolandırıcılık iddiasına 28 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında başkalarına ait kart bilgilerini kullanarak, menfaat temin ettikleri iddiasıyla 14 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında başkalarına ait kart bilgilerini kullanarak, menfaat temin ettikleri iddiasıyla 14 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Ankara'da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin, bilgisayar sistemlerinin hacklenerek, şifrelerin ele geçirildiği şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, şirketin sistemleri kullanılarak, 'www.turkiyesigorta.net' adlı internet sitesi üzerinden 3'üncü kişilerin sigorta işlemlerinin yapıldığı, bu işlemlerin çoğunluğunda da yabancı bankalara ait kredi kartları üzerinden ödeme gerçekleştirildiği saptandı. Bunun üzeine başsavcılık tarafından başkalarına ait kart bilgilerini kullanarak, menfaat elde ettikleri iddia edilen 14 ildeki 28 şüpheli hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma sürüyor.

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