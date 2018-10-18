İnternet üzerinden vatandaşları dolandırdı

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA'da internet üzerinden kurduğu siteden alışveriş yapan kişileri dolandırıp 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılan Kaan Şen (27) yakalandı. İddiaya göre, Kaan Şen, internette kurduğu siteden satış yapmaya başladı. 'Patron çıldırdı', 'Şok indirim', ?Bugüne özel' diyerek sahte kampanyalar yapan Şen, elektronik eşya satın alan vatandaşların, ürünlerini göndermedi. Bir süre sonra siteninde kapandığını görenler polise giderek şikayetçi oldu. Polis, Şen'i yakaladıktan sonra 'dolandrıcılık' suçundan mahkemeye sevk etti. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şen, yargılandığı 7 ayrı dosyadan, 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Şen?i Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi?nde yakaladı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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