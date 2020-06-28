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İnternet ve PlayStation kafe için sevindiren haber geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Tüm dünyada başlayan koronavirüs salgını ülkemizde alınan tedbirler sayesinde hafif atlatıldı diyebiliriz. Hala etkileri devam eden ve uzun bir dönem bizlerle olacak koronavirüs, normal hayatı fazlasıyla etkilemişti.

İnternet ve PlayStation kafe için sevindiren haber geldi

Alınan tedbirler sonrası yeni normalleşme sürecine geçen Türkiye’de bazı işletmeler açılmıştı. Peki, İnternet ve PlayStation kafe ne zaman açılacak? İşte bu sorunun cevabı da bugün geldi.

Yapılan açıklamalara göre; “oyun salonları” 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tekrardan hizmet verecek. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörlerde de yine tedbirler üst seviyelerde olacak. Bu tedbirler arasında çalışanların ve gelen her müşterinin ateşinin ölçülmesi, virüs belirtisi olanların iş yerine alınmaması ve müşterinin kullandığı her ekipmanın yüzde 70 oranlı alkol ile temizlenmesi yer alıyor.

Ayrıca oyun salonlarında maske takılması da zorunlu olacak. Size tavsiyemiz internet ve PlayStation kafelere gideceğiniz zaman tedbiri elden bırakmamanız yönünde olacak. Eğer arkadaşlarınız ile PES, FIFA ve NBA gibi rekabetçi oyunlar oynamaya gidecekseniz de sosyal mesafeyi koruyarak oturmanızı tavsiye ediyoruz. Zaten sosyal mesafe gereği oyuncular arasında en az 1 metre mesafenin de olması gerektiği genelgede yer alıyor.

Oyun salonları belirtilenlere göre ansızın denetlemeye tabii tutulacak. Eğer işletme koronavirüs tedbiri almamışsa cezai yaptırımlar da uygulanacak. Bu yaptırımların kafe kapatmak gibi çok daha ağır olabileceği de söyleniyor.

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