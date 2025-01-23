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'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 11:15
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İstanbul'da yılbaşı öncesi ekipleri harekete geçiren bir olay yaşanmıştı. Kadıköy'de sapkın parti düzenleyenler tespit edilip gözaltına alınmıştı. 2 organizatör ve 23 katılımcının olduğu belirlenen partiye rezervasyonla girildiği, ilişkiye girildiği ve o görüntülerin bazı platformlarda yayınlandığı belirlendi. 2 organizatör için istenilen ceza belli oldu.

'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

İstanbul'da internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler L.S. ve T.T. hakkında hazırlanan iddianamede, 'hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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'İNTERNET VİDEOSU' HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını, Kadıköy'de cinsel içerikli partiler düzenleneceği ihbarı üzerine 28 Aralık 2024 tarihinde operasyon düzenledi.

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REZERVASYONLA KABUL EDİYORLARDI

'Kinky turkey' olarak adlandırılan etkinlikte iddianame tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, etkinlikte BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin gerçekleştirileceği, etkinliklerin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu adres bilgisi paylaşılmamakla birlikte, etkinliğin konumunun yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara verileceği ifade edildi.

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TOPLAM 25 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Etkinliği düzenleyen L.S ve T.T.'nin daha önce Beyoğlu'nda aynı etkinliği düzenledikleri belirlendiği ve haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Düzenlenen partiye, L.S ve T.T.'nin yanı sıra 23 kişinin katılımcı olduğu iddianamede yer aldı.

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ÇOK SAYIDA MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede ele geçirilen materyallerin, Çeşitli BDSM ekipmanları, 1 adet titreşimli elektronik tasma, 2 adet bel ve sırt korsesi, 2 adet eldiven, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, 1 adet boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 adet oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu yer aldı. İddianamede, şüphelilerin düzenledikleri partilerde alenen cinsel ilişkiye girerek teşhircilik yaptıkları, bu görüntüleri kaydettikleri ve bazı platformlar ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak müstehcen yayın üretimi ve satışı yaptıkları ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin bu organizasyonlarda şiddet içerikli ve doğal olmayan yollardan cinsel davranışlara zemin hazırladıkları belirtildi.

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CEZA İSTEMLERİ

Şüpheliler L.S ve T.T. hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan 6.5 yıldan 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Duruşma 21 Nisan 2025 tarihinde görülecek. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Ceza Kadıköy parti
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