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İnternete ilan veren satıcıları dolandıran şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

İnternete ürünlerini satmak için ilan veren kişileri, müşteri kılığında dolandıran şahıslar yakalandı.

İnternete ürünlerini satmak için ilan veren kişileri, müşteri kılığında dolandıran şahıslar yakalandı. Olay anına ait görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, 4 Ekim Cuma günü Beylikdüzü Marmara Mahallesi, Yurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıslar internette bulunan bir alışveriş sitesine ilan veren Ç.Ç. ile ürünü satın almak için buluşma ayarladı. Şüphelilerden biri Ç.Ç. ile 4 Ekim Cuma günü Yurt Caddesi üzerinde buluştuktan sonra Ç.Ç.’nin aracına binerek telefonu incelemeye başladı. Şüpheli bir süre sonra, telefonu alacağını ama üzerinde para olmadığını söyledi ve satışı yapılacak cep telefonunu da alarak, para çekme bahanesiyle ATM’ye doğru yöneldi. Bir süre ATM’de oyalanan şüpheli daha sonra suç ortağının aracıyla olay yerine geldiğini gördü ve diğer şüphelinin bulunduğu araca binerek oradan uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Ç.Ç., durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, bu olayla birlikte son 1 ay içerisinde artan dolandırıcılık ihbarları üzerine harekete geçti. Şikayetleri değerlendiren polis, internet üzerinden cep telefonu ve elektronik eşya satan şahıslarla buluşarak ürünleri satın alacaklarını söyleyen kişilerin buluşma esnasında çeşitli bahanelerle ortadan kaybolarak ürünleri çaldıklarını belirledi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonla dolandırıcılık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen Mustafa Can A. (26) ve Mert L. (20)’yi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Mustafa Can A.’nın benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin elindeki telefonla birlikte kendisini bekleyen araca doğru ilerlediği, bir süre sonra durumu fark eden satıcının şahısların peşinden koştuğu görülüyor.

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