1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sabit internet hizmetlerinde kotaların kalkması beraberinde zam iddialarını da getirdi. Geçtiğimiz günlerde yeni kotalı tarifeleri açıklayan Türk Telekom, gelen tepkiler sonucunda bu tarifeleri siteden kaldırmıştı. Türk Telekom yeni bir adım attı ve diğer operatörlere sunduğu toptan hat kiralama bedelini de yüzde 66 civarında artırdı. TT'nin yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK tarafından onaylanırsa, diğer operatörlerin de zam yoluna gideceği ifade edildi.

İnternete yeni zamlar geliyor!

Sözcü'de yer alan habere göre, TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş, TT'nin yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdığını belirterek, "Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak" dedi.

Durmuş, "Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kar etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre fiyatların yüksek oranda artmasını bekliyoruz. Ancak henüz yeni tarifelere sektörü regüle eden BTK'nın onay vermediğini de hatırlatalım. Peki sizce ne olur? Yeni kotasız internet fiyatları ne kadar artar? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

