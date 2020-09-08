HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da pes dedirten olay! İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı

Adıyaman'da pes dedirten olay! İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 23:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir şahıs, adres değişikliğinden dolayı nakil olarak almak istediği internet bağlanmayınca 10 katlı binaya çıkarak intihara kalkıştı.

Adıyaman'da pes dedirten olay! İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı

Edinilen bilgilere göre, Girne Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın 9. katında ikamet eden Mehmet K. (25), daha önceden oturdukları evlerindeki interneti nakil olarak yeni evlerindeki adrese bağlanmasını istedi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Adres değişikliğinden dolayı internet nakil müracaatında bulunan Mehmet K., internet bağlanmayınca oturdukları 10 katlı binanın tepesine çıkarak intihara kalkıştı.

Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri olası bir atlama olayına karşı hazırlık yaparken polis ekipleri ise Mehmet K’yı ikna etmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik ikna çabaları sonucunda Mehmet K., bulunduğu yerden indi. İkna edilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Kaymakam koronavirüse yakalandıKaymakam koronavirüse yakalandı
Öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?Öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Diğer Haberler
İmam hatipliler için 'Sahtekar, cinsi sapık' demişti! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Sinop'ta kaymakam İsmail Pendik koronavirüse yakalandı
Kaymakam koronavirüse yakalandı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıkladı! Hastane doluluk oranı...
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Bursa'da kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 15 kişiye toplam 22 bin 500 TL ceza
Kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 22 bin 500 TL ceza
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Denizli'de prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi
Prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.