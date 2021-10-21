İnterneti evinizin her köşesinde tam güç kullanmanızı sağlayan en iyi wifi güçlendirici modelleri

İnternet sağlayıcınız tarafından sunulan veya kendi satın aldığınız modemler evin her köşesine aynı güçte sinyal gönderme konusunda yeterli olmayabilir. Hele ki eviniz veya ofisiniz çok duvarlı, çok katlı veya çok genişse, genellikle yalnızca modeme yakın alanlarda iyi bir internet bağlantısı kullanabilirsiniz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Wi-Fi güçlendirici kullanımı en pratik çözüm olabilir.

"Wi-Fi güçlendirici nedir?" ya da "Wi-Fi güçlendirici ne işe yarar?" gibi temel soruların cevabı çok basit. Modemden gelen kablosuz sinyali güçlü bir şekilde her noktaya ulaştırabilmek ve modemin bulunduğu odaya sıkışıp kalmak istemiyor, güzel havalarda balkonda çalışmak, istediğiniz videoları kesintisiz izlemek veya oyunları gecikme yaşamadan oynamak istiyorsanız, bunun için aradığınız çözüm iyi bir Wi-Fi sinyal güçlendirici cihaz! Evinizin her köşesinde güçlü sinyal alabilmek için Wi-Fi güçlendirici cihazınızı aldıktan sonra en doğru yere kurduğunuz takdirde, evin dilediğiniz köşesinde işlerinizi sorunsuzca yapabilirsiniz.

"Wi-Fi güçlendirici menzili ne kadar?" sorusunun yanıtı, Wi-Fi güçlendirici alırken dikkat edilmesi gerekenler listesinin başında geliyor. Tam bu noktada, Wi-Fi güçlendirici cihazları modem ile sinyalin ulaşmasını istediğiniz alanın arasındaki orta noktaya konumlandırmak gerektiğini de hatırlatalım. Evinizin her noktasında, sorunsuzca internete bağlanabilmek, işinizi rahatlıkla yapabilmek ve videoları kesintisiz izleyebilmek için ihtiyacınıza uygun modeli bulmak üzere Wi-Fi güçlendirici önerisi listesine göz atmanızı öneririz.

Sinyal gücünü arttırmak için bu küçük canavar yardımınıza hazır!

İnternet sağlayıcınızın verdiği veya kendi satın aldığınız modem, ne kadar güçlü olursa olsun, evinizin her köşesinde aynı güçte sinyal almanıza yetmeyebilir. Eğer siz de internet ağını genişletecek bir Wi-Fi güçlendirici tavsiyesi arıyorsanız, sektörün önde gelen markalarından TP-Link’in bu modeli yardımınıza koşabilir. Bu Wi-Fi güçlendirici cihaz, internetin bağlı olduğu alandaki ölü noktaları ortadan kaldırarak, sinyalin kapsama alanını uygun bir şekilde genişletmek için tasarlanmış. Bu cihaz, 300 mbps kablosuz N hızı, menzil genişletici düğmesi, her yere sığabilecek küçük boyutu ve duvara monte edilebilirliği sayesinde kablosuz ağınızı genişletmenizi sağlıyor.

Evinizde uygun bir alanda duvara monte ettikten sonra güçlü bir sinyalin keyfini çıkarabileceğiniz cihazı incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

Boyutu küçük ama işlevi büyük

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Modeminiz çalışma odanızda fakat siz en sevdiğiniz diziyi evin en uç köşesindeki salonda mı izlemek istiyorsunuz? Wi-Fi güçlendirici önerileri listesinin demirbaşı olan bu küçük cihaz ihtiyacınız olan çözümü sunabilir! TP-Link’in bir başka ürünü olan 300 mbps frekans bandındaki WA860RE modelini güçlü sinyale ihtiyacınız olan alanla, modemin bulunduğu yer arasındaki orta noktada bulunan bir prize takarak kullanabilirsiniz. Bu küçük cihazın kurulumunu kolaylıkla yaparak evin her köşesinden güçlü sinyalin keyfini çıkarabilir ve internete sorunsuzca bağlanabilirsiniz.

İç ortamlar için son derece uygun olan TP-Link’in bu çift antenli modelin özelliklerini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tasarımı ile göz dolduruyor

Teknoloji sektörünün sevilen ve önde gelen markalarından Xiaomi de Wi-Fi güçlendirici cihazlar kategorisinde iyi ve farklı alternatifler sunuyor. Markanın, 2 harici antenle 300 mbps’e kadar hızlı veri aktarımı sağlayan ve en iyi Wireless sinyal güçlendirici cihazlar arasında yer alan bu modeli, çok duvarlı mekanlarda olduğu gibi çok katlı evlerde de iyi bir performans sergiliyor. 64 cihazla eş zamanlı olarak bağlanma imkanı sunan bu model, küçük boyutuyla da yerden kazanım sağlıyor. Taktıktan sonra hızlıca çalıştırıp kullanmaya başlayabileceğiniz bu Wi-Fi güçlendirici, siyah rengi ve tasarımıyla da göze hitap ediyor.

Xiaomi’nin bu çok tercih edilen Wi-Fi güçlendirici cihazını incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

Yer kaplamadan yardımınıza koşacak küçük bir alternatif arıyorsanız

Kablosuz ağınızı güçlendirmek ve evinizin her noktasında internete sorunsuz bir şekilde bağlanabilmek için destek alabileceğiniz bir başka cihaz önerimiz de teknoloji sektörünün önde gelen markalarından biri olan ASUS’un RP-N12 modeli. Roaming teknolojisi ile öne çıkan bu model, sinyal göstergesi ile büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. WPS tuşu yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde kurulumunu yapıp kullanmaya başlayabileceğiniz bu cihaz, 2 adet anteniyle de yüksek bir veri hızına kavuşmanızı sağlıyor.

ASUS RP-N12 sinyal güçlendiriciyi buraya tıklayarak inceleyebilir, özellikleri ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Küçücük ve hafif ama etkisi büyük bir yardımcı

Her geçen gün hız kesmeden gelişen teknoloji sektörünün Wi-Fi güçlendirici cihazlar konusunda sunduğu seçenekler saymakla bitmiyor. İnternet ağınızı genişletmenizi sağlayacak bu alternatiflerden bir diğeri de Mercusys markasının MW300RE modeli. Bu cihaz, modeminize kablosuz bir şekilde bağlanarak sinyali güçlendiriyor ve modemin tek başına erişemediği alanlara ulaşmasını sağlayarak ölü noktaları ortadan kaldırıyor. WPS tuşuna ve MW300RE’ye sırasıyla bastıktan sonra saniyeler içerisinde ağa bağlanma olanağı sunan Wi-Fi güçlendirici, bağlandıktan sonra tekrar yapılandırmaya gerek duymadan başka bir konuma tekrar takılabilir. Ayrıca bu cihaz, üç harici anteni ile sayesinde evinizin veya ofisinizin her köşesine kablosuz sinyalin kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

Bu cihazı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

"Yetmedi, başka alternatif arıyorum" diyenler için geliyor

En iyi Wi-Fi sinyal yükseltici modelleri arasında sayılan bir diğer alternatif de Tenda A9. Bu cihaz, sinyal göstergesi sayesinde büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Duvara monte edilebilir tasarımı ile de öne çıkan bu Wi-Fi güçlendirici cihaz, üzerinde bulunan 2 adet 3 dBi harici anteni sayesinde en uzak mesafelerde bile yüksek performans gösteriyor. Üstelik 300 mbps veri hızı desteği ve geniş bir kapsama alanı sunuyor. Ayrıca yazılım ve donanım optimizasyonu sayesinde çok iyi bir parazit giderme kapasitesine sahip olan bu cihazın WPS tuşuna bir kez bastığınızda anında, menzil genişletici tuşuna bastığınızda da toplam 2 dakika içinde sinyal ağını genişletiyor.

Cihazı incelemek ve detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın.

Tak kullan: Pratik bir Wi-Fi güçlendirici

Wi-Fi sinyal güçlendirici cihaz denildiğinde akla gelen bir diğer başarılı ürün ise pratik kullanımı ve tasarımıyla öne çıkan Zyxel markasının WRE2206 modeli. Bu model siz daha "Wi-Fi güçlendirici nasıl kullanılır?" diyemeden, pratik kurulumu ile sorunuzu yanıtlıyor. 300 mbps veri hızı sağlayan bu cihaz, güç yükseltmeli antenleriyle rakiplerine oranla %30’a kadar daha iyi bir kapsama alanı sunduğunu iddia ediyor. Bu cihaz, evdeki internet bağlantısının kablosuz sinyal gücünü otomatik bir şekilde algılıyor ve LED göstergesi sayesinde en doğru noktayı bulmanızı sağlıyor. Ayrıca, Zyxel’in WRE2206 modeli üzerinde bulunan ethernet girişiyle de bağlantı kopmalarının önüne geçme özelliği sunuyor. Küçük boyutu ve duvar montajına uygun tasarımı, en iyi kablosuz kapsama alanını sağlayabilmek için cihazı dilediğiniz yere yerleştirme imkanı sağlıyor.

Hemen buraya tıklayarak cihazı inceleyebilirsiniz bilgi sahibi olabilirsiniz.

"Verimli veri aktarırken düşük radyasyon yaysın" diyorsanız

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İnternet ağınızı genişletmek ve sinyalini güçlendirmek için değerlendirebileceğiniz başka bir cihaz seçeneği de en iyi Wi-Fi güçlendirici cihazlar arasında yer alan Bluecat’in bu yer kaplamayan küçük modeli. Kullanan kişiler tarafından sıklıkla tavsiye edilen bu cihaz, 300 mbps veri hızı desteği ve verimli veri aktarımı sağlarken düşük radyasyon yayma özelliğiyle de öne çıkıyor. Kurulumunu kolaylıkla gerçekleştirip kullanmaya başlayabileceğiniz bu Wi-Fi sinyal güçlendirici, üzerinde bulunan ethernet girişi sayesinde de bağlantı kopmalarının önüne geçiyor.

Bluecat markasının prize takılarak kullanılan bu küçük ve akıllı bir tasarıma sahip modelini buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Alternatifler bitmiyor

Evinin her noktasında aynı güçte Wi-Fi sinyali almak, bağlantı kopma sıkıntısı yaşamadan özgürce internette dolaşmak, işini rahatlıkla yapmak, dizi ve filmleri duraklamadan izlemek isteyenler için bir başka alternatif de Hadron markasının Hd9102 modeli. Özellikle de küçük ölçekli işletmelerin, ofislerin ve evlerin sinyal güçlendirme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca bu cihaz, ağ içerisinde IP adreslerinin dağıtımı için hızlı, otomatik ve merkezi yönetim imkanı sunan DHPC desteğine de sahip. Bağlantı kopmalarının önüne geçen ethernet girişi de bulunan bu model, 300 mbps veri hızı ve dahili anteni sayesinde de yüksek bir performans sağlıyor.

Cihazı incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

En küçük ama en güçlülerden biri

Wi-Fi güçlendirici cihazlar arasında en kompakt tasarıma sahip alternatiflerden biri de Dark RangeMax. Hem kablosuz hem de kablolu modemlerle rahatlıkla kullanabileceğiniz bu cihaz; Erişim Noktası, Yönlendirici, Tekrarlayıcı ve İstemci olmak üzere dört farklı modda çalışabiliyor. Cihazı menzil genişletmek için kullanacaksanız, cihazın arayüzünden Tekrarlayıcı modunu seçmeniz yeterli. Türkçe arayüzüyle rahat bir kurulum imkanı sağlayan bu model, sağlıklı bir bağlantı için ideal olan 802.11n Wi-Fi standardını kullanıyor ve 300 mbps'e kadar veri transfer hızı sunuyor. Dark RaneMax’i kablosuz modeminizle kullanmak için cihazı prize takıp üzerindeki butona bastıktan sonra, modeminizde bulunan WPS butonuna basarak eşleştirmeniz yeterli.

Bu küçük ve kolay kullanımlı Wi-Fi güçlendiriciyi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat performans oranı yüksek bir ürün daha

Eviniz veya ofisiniz fark etmeksizin, tüm iç mekanlarda kablosuz ağınızı güçlendirmek ve genişletmek için değerlendirebileceğiniz bir başka alternatif de Zyxel markasının Wap3205 V3 modeli. Yeni bir ağ oluşturmak ve ağı genişletmek için ideal seçeneklerden biri olan bu cihaz ile kablosuz ağ kurmak çok kolay. Cihazın Repeater modu ile mevcut kablosuz ağınızın kapsama alanını rahatlıkla genişletebilirsiniz. Ayrıca bu model, İstemci modu ile de mevcut kablosuz ağına kablolu olarak bağlanmak isteyen kullanıcılar için de kolaylık sunuyor.

WPS butonu ile ağınızı saniyeler içinde güvenlikli bir şekilde kurmanızı sağlayan bu cihaza göz atmak ve hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.

Çok katlı evlerde sinyal güçsüzlüğü yaşamamak için

Çok katlı evinizde veya ofisinizde, her noktada, güçlü bir Wi-Fi sinyali almak istiyorsanız, sizin için en iyi Wi-Fi güçlendirici önerisi TP-Link’in RE450 modeli olabilir. Bu kablosuz yönlendiriciyi kablosuz aygıtlarınızın arasına yerleştirerek ölü bölgeleri ortadan kaldırabilir ve kablosuz ağınızın kapsamını genişletebilirsiniz. 2,4GHz’de eş zamanlı 450 mbps, 5GHz’de ise 1300 mbps hız sunan bu cihaz, üzerindeki Gigabit Ethernet bağlantı noktası ile de, bir köprü oluşturarak Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu, DVR ya da akıllı televizyon gibi kablolu cihazlarınızı da kablosuz ağınıza bağlama imkanı sunuyor. Kolay kurulumu ile "Wi-Fi güçlendirici nasıl kurulur?" sorusunu düşünmenize bile gerek bırakmayan bu Wi-Fi sinyal güçlendirici cihaz, üzerindeki üç harici anten ile kablosuz kapsama alanınızı arttırırken güvenliğinizi de sağlar. TP-Link’in bu modeli, yeni nesil 802.11 AC Wi-Fi teknolojisi sayesinde, standart hızlardan 3 kat daha hızlı bir bağlantı sunarak HD ve 4K yayın, gecikmesiz oyun ve büyük dosya indirmesi gibi yoğun bant genişliği ihtiyacı duyan işlemleri rahatça yapmanızı sağlar.

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