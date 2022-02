İnternetinizin hızına hız katacak sağlam ve kaliteli en iyi ethernet kabloları

Sizin için hazırladığımız en kaliteli ethernet kablosu önerilerine göz atmadan önce birkaç soruya kısaca yanıt vermekte fayda var. Haydi, ethernet kablosunun kullanım alanlarına ve nasıl kullanıldığına bir bakalım.

Ethernet kablosu nedir? Ethernet kablosu ne işe yarar?

Ethernet kablosu, kablolu internet kullanımında bilgisayarlar, routerlar ve switchler dahil olmak üzere cihazlara bağlanmak için kullanılan standart bir araç. İyi ve kaliteli bir ethernet kablosu veri kaybı olmadan hızlı bir bağlantıya sahip olmanızı sağlıyor. Bu nedenle doğru seçim yapmak çok önemli.

Ethernet kablosu nereye takılır? Ethernet kablosu nasıl bağlanır?

Ethernet kablosunu dizüstü bilgisayarlara bağlamak için bilgisayarların ya da bağlanacak diğer cihazların üzerinde bulunan ethernet girişini kullanmanız gerekiyor. Ethernet kablosunun bir ucunu dizüstü bilgisayarınızın üzerindeki ethernet girişine diğer ucunu ise modemin üzerinde bulunan ethernet girişine takarak bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise kablonun çeşidine ve renklerine göre ethernet kablosu sıralaması. Sıralama doğru olmadığında ethernet kablosu çalışmayacağı için bağlantı kurulamaz.

Ethernet kablosu bağlantısı ile ilgili soruları yanıtladığımıza göre birlikte sizin için hazırladığımız ürün önerilerini inceleyelim ve “En iyi ethernet kablosu hangisi?” sorusuna yanıt arayalım.

1. Hem interneti hem bilgisayarlar arası veri aktarımını hızlandıran bir kablo

Kaliteli ve kesintisiz ağ bağlantısı sağlamak için en iyi ethernet kablosu markası önerilerinden biri Alfais 4612 Cat6 olabilir. Dayanıklılığı ve sağlamlığı sebebiyle tercih edilen kablo, mavi rengiyle evinizde veya ofisinizdeki diğer beyaz renkli kablolardan ayrışarak kolaylık sağlıyor. 10 metre uzunluğunda üretilen ve Cat6 özelliğine sahip ethernet kablosu internet hızını büyük oranda yükseltiyor ve bilgisayarlar arasındaki veri aktarımını da saniyeler içerisinde tamamlayabiliyor. 2, 5 ve 20 metre alternatifleri de bulunan ethernet kablosu sizin için son derece verimli bir seçenek olacak.

2. Hem modeme hem fotokopi makinesine bağlanın

En sık tercih edilen bir diğer ethernet kablosu ise HQ Speed markasının 0.3 metreden 60 metreye kadar farklı uzunluk alternatifleri bulunan kablosu. Markanın bu Cat6 özellikli kablosu da veri aktarımı ve internet bağlantısı için harika bir alternatif olabilir. Özellikle modem ve bilgisayar arasındaki bağlantı için son derece ideal bir seçenek olan bu kablo, internet bağlantısını fark edilir bir biçimde hızlandırıyor. Ayrıca bu kabloyu bilgisayarınızı fotokopi veya faks makinesine bağlamak için de kullanabilirsiniz. Kısacası ethernet kablosu takılan her cihazda kullanmak üzere bu kabloyu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

3. Evde, işte veya okulda; bilgisayarın olduğu her ortamda...

Her yerde kolaylıkla kullanabileceğiniz iyi bir ethernet kablosu arıyorsanız S-Link markasının Cat6 özellikli SL-CAT620 isimli modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. 20 metre mesafedeki iki cihaz arasında en etkili iletişimi sağlayan bu ürünü çok beğeneceksiniz. Evinizin yanı sıra okul, hastane, ofis gibi bilgisayarların olduğu her ortamda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu kablo aracılığıyla, disk veya bellek taşımak zorunda kalmadan veri transferlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Veri aktarımında yüksek bir hız sağlayan bu ethernet kablosunu ses, görüntü gibi her türlü veri transferi için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz gibi bilgisayarınızı yazıcı, fotokopi makinesi veya tarayıcı gibi cihazlara bağlamak için de tercih edebilirsiniz.

4. Dosyadan videoya, filmden müziğe her türlü veriyi kolayca aktarın

Dosya, video, film, müzik ve daha birçok farklı türdeki veriyi kolayca aktarabileceğiniz bir ethernet kablosu arıyorsanız Rewel markasının Cat6 özellikli ethernet kablosu aradığınız alternatif olabilir. 20 metre uzunluğundaki bu ethernet kablosunu ister evinizde ister ofis ve şirket gibi ortak alanlarda rahatça kullanabilirsiniz. Dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunan ethernet kablosunu uzun yıllar yenilemeye ihtiyaç duymadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu kablo ile veri aktarımının yanı sıra bilgisayarınızla yazıcı, faks, fotokopi makinesi gibi cihazlar arasındaki bağlantıyı da sağlayabilirsiniz.

5. Ömürlük bir kablo

Küçük alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ethernet kablosuna ihtiyacınız varsa elektronik cihazlarıyla dünya devi haline gelen Philips markasının son derece kaliteli ve dayanıklı kablo modeline mutlaka göz atmalısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam ve dirençli olduğunu anlayabileceğiniz bu kabloda kapı altında kalma, sıkışma gibi durumlarda herhangi bir ezilme durumu oluşmuyor. Ürün altın kaplama uçları sayesinde kaliteyi optimize ediyor ve kabloyu harici elektromanyetik parazitlerden koruyor. 600 MHz frekans ve 10 GBPS aktarım hızına sahip ethernet kablosu tercih edebileceğiniz en iyi kablolar arasında yer alıyor.

6. Hem hızlı hem güvenli

İnternet hızınıza hız katacak; videodan müziğe, sesten fotoğrafa her türlü veri paylaşımını çok kolay bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanıyacak bir ethernet kablosu arıyorsanız Dark markasının Cat6 ethernet kablosuyla tanışmaya hazır olun. Bu ürün, şirketlerden holdinglere, küçük ofislerden evlere kadar bilgisayarların kullanıldığı her alanda rahatlıkla tercih edilebilir. Ayrıca Dark Ethernet Kablosu dayanıklılığıyla uzun bir kullanım ömrüne sahip. 8 damara, her bir damarın içinde 7'şer adet bakır tele ve yarı sert dış korumaya sahip olan ethernet kablosu, sağlam yapısı, yüksek iletken bakır malzemesi ve bükülmelere uygun kaplaması sayesinde kusursuz bir kullanım deneyimi sağlıyor. Ayrıca bağlantı ucu kilit koruyucusu sayesinde takıp çıkarırken yaşanabilecek kilit kırılması gibi sorunların da önüne geçiyor.

7. Dış ortamlara dayanıklı bir kablo

Irenis markasının dış ortamlar için özel olarak üretilmiş Cat6 özellikli ethernet kablosu, internet bağlantısı ve veri aktarımı için tercih edilebilecek bir diğer kaliteli seçenek. Özellikle profesyonel kullanım için bu ürün oldukça etkili bir seçim. Su, toz, güneş ışınları, yağ ve petrol ürünler gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiş bu kabloyu bina dış cephesi, bahçe, teras gibi açık alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Toprağa gömmeniz gereken durumlarda koruma hortumu kullanmanız önerilen bu ethernet kablosunun 5 metreden 75 metreye kadar birçok farklı uzunlukta alternatifini bulabilirsiniz. Farklı renk alternatifleri de bulunan bu ethernet kablosunu uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

8. Verilerinizi kolay bir şekilde aktarın

Evdeki modeminizden bilgisayarınıza hızlı bir internet bağlantısı kurmak veya bilgisayarlar arası veri aktarımını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız ihtiyacınız olan şey Inca markasının Cat6 özelliğine sahip ICAT6-02TS isimli modeli. Sarı renkli ethernet kablosu son derece kolay bir kullanım sunuyor. Evinizde birden fazla bilgisayar olması durumunda ikisi arasındaki köprü görevini üstlenecek olan bu kablo veri transfer işlemlerinizi de zaman kaybetmeden gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Dilerseniz bu kabloyu bilgisayarınızı bir yazıcıya veya faks makinesine bağlamak için de kullanabilirsiniz. Pek çok açıdan işlevsel olan bu ürün aynı zamanda kaliteli malzemesi sayesin uzun bir kullanım ömrüne de sahip.

9. "Sosyal medyada gezineyim, filmimi izleyeyim bana yeter" diyorsanız buyurun

Evde internet bağlantısını yalnızca sosyal medya kullanımı, film video izlemek gibi aktiviteler için internet bağlantısı kullanıyor online oyun oynamıyor sanız Cat5 özellikli bir ethernet kablosu sizin ihtiyacınız için son derece yeterli bir alternatif olacak. Powermaster markasının 15 metrelik ethernet kablosunu evinizde bilgisayarınızı modeme bağlamak için kullanabilir ve internet bağlantınızı güçlendirerek ihtiyacınız olan verimi sağlayabilirsiniz. Online oyun gibi daha yoğun bir internet kullanımına ihtiyaç duyan aktiviteler için ise Cat6 ve üzeri ethernet kablolara ihtiyacınız olabileceğini hatırlatalım.

10. Hem ofiste hem evde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kablo

İster evde ister ofiste rahatlıkla kullanabileceğiniz iyi ve kaliteli bir ethernet kablosu arıyorsanız doğru yerdesiniz. Concord markasının girişleri son derece sağlam ve uzun süre kırılmadan kullanılabilen, 20 metre uzunluğundaki ethernet kablosuna mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. İnternet hızınızı 100 Mbps'e kadar yükseltebilen Cat6 özellikli bu ethernet kablosu ile online oyunlardan film ve video izlemeye, müzik dinlemeden veri aktarımına her türlü işleminizi gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Dikkatli bir kullanım sağlayarak ve ezilmelerin önüne geçerek bu kabloyu uzun yıllar kullanabilirsiniz.

11. Modemden oyun konsoluna, her türlü cihazı rahatlıkla bağlayın

Fully Cat6 özellikli ethernet kablosu uzun yıllar kullanabileceğiniz çok sağlam ve dayanıklı bir ürün. Siz de kabloda ilk olarak kaliteyi arıyorsanız bu ürün sizin için çok isabetli bir seçim olabilir. Fully Ethernet Kablosu; modem, bilgisayar, televizyon, oyun konsolları gibi cihazların bağlantısını sağlarken yüksek internet hızı ve veri performansı almanızı sağlıyor. Kablo orta kalınlıkta ve yuvarlak bir yapıya sahip. Odalar arası geçişte dayanıklı olan bu kablonun halı altında kalma durumunda ezilme riski olduğunu belirtmekte fayda var. Dikkatli bir kullanımla uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu ethernet kablosu için cihazlarda herhangi bir kurulum yapmaya da gerek yok.

12. Çok yüksek hızda internet için

Çok yüksek hızda internete ihtiyacınız varsa ve kayıpsız veri transferi gerçekleştirmek istiyorsanız Degtech sizi hızla sanal dünyaya aktaracak. İyi ve kaliteli bir ethernet kablosu arıyorsanız Degtech markasının Cat8 özellikli kablo modeline mutlaka göz atmalısınız. Özellikle online oyun gibi yüksek hızda internet bağlantısına ihtiyaç duyan işlerde ihtiyacınız olan hızı size sağlayacak olan bu kablo modeli ile veri aktarımlarınızı da herhangi bir veri kaybı olmadan çok yüksek bir hızla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ethernet kablosunu RJ45 girişi olan her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.