İnternetsiz Okey Nasıl Oynanır?

Normal şartlarda bu oyunu oynayabilmek için 106 adet taş, 4 adet bu taşları dizebilmek için ıstaka ve bu oyunu oynayabilmeniz için 3 adet arkadaşa ihtiyacınız vardır. Fakat pandeminin etkisini gösterdiği günümüz şartlarında bu gereklilikleri yerine getirmek oldukça zor olabilir. Nitekim kahvehanelerin ve eğlence mekanlarının kapalı olduğu günlerde oyun oynayacağınız arkadaşlarınızla buluşma imkanınız da güçleşebilir. Peki, oyun ekipmanlarının ya da oynayacak kişilerin bulunmadığı zamanlarda okey nasıl oynanır? Bilgisayar üzerinden ya da mobil olarak okey oynanabilir mi? İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda da okey oynanır mı? Aradığınız soruların yanıtları ve okey oynamak için kolay ipuçları sizler için derlendi. OKEY NASIL OYNANIR VE KURALLARI NELERDİR? Öncelikle okey oynamak için gerekli olan temel bilgilerden kısaca bahsedelim. Oyun başlangıcında herkese 14'er, oyuna ilk başlayacak kişiye ise 15 adet taş dağıtılır. Oyuncular taşlarını önlerindeki ıstakaya dizdikten sonra kalan taşlar kapalı bir şekilde ortaya konulur. Bir adet taş açılır ve buna ''okey'' denir. Bir nevi joker işlevi gören bu taş oyundaki her taşın yerine kullanılabilir.

Oyuna başlayacak kişi, elindeki taşlardan işine yaramadığını düşündüğü taşı yanındaki oyuncuya verir. Oyunun amacı aynı renkli olan taşları sırasıyla dizmek ve sonra da farklı renkli fakat aynı sayılı taşlardan set yapmaktır. Bir set, en az üç taşın bu kurallar dahilinde yan yana gelmesiyle oluşturulur. Sırası gelen oyuncular, kendisinden bir önceki oyuncunun attığı taşı alıp kullanabilir ya da ortadaki kapalı olan taşlardan birisini seçebilir. Sonra yine ellerinde fazlalık bulunan taşı bir sonrakine verirler. Oyunda, elindeki 14 taşın hepsini set haline getirmeyi başarabilen ilk kişi kazanmış olur. Fazlalık olan 15. taşı ise masanın ortasına koyar oyunu bitirir. OKEYDE PUANLAMA NASIL OLUR? Oyunun başında bütün oyuncuların ortak kararıyla bir puan belirlenir. Daha sonra bu puandan cezalar düşülmeye başlanır. Ceza puanları şu şekilde hesaplanır: Normal bitme durumunda, yani bir oyuncunun elindeki taşları sıralı setler halinde dizerek bitmesi halinde gerçekleşir. Ceza puanı 2'dir. Çifte bitme durumunda, bir oyuncunun elindeki bütün taşları çiftler halinde dizerek bitmesi gereklidir. Ceza puanı 4'tür.

Okey atarak bitme, bir oyuncunun bütün taşları setler halinde sıraladıktan sonra ortaya atacağı fazlalık taşının, oyun başlangıcında belirlenen "okey taşı" olması durumudur. Bu şekilde de 4 ceza puanı yazılır. Çifte biterek okey atma durumu, oyunun en çok ceza puanı yazdıran bitme biçimidir. Elinde 7 çift set bulunduran oyuncunun, fazlalık taşı olan okeyi atarak bitmesi şeklinde gerçekleşir. Ceza puanı 8'dir. Gösterge cezası: Gösterge, oyunun başlangıcında belirlenen okey taşının bir diğer eşidir. Oyunun ilk elinde bu taşı gösteren oyuncu ödüllendirilir ve diğer oyuncuların hanelerine 1'er ceza puanı yazılır. OKEY TÜRLERİ Dünya üzerinde oynanmakta olan pek çok okey çeşidi bulunsa da ülkemizde popüler olan iki versiyonu vardır. Bunlar, klasik okey ve 101 okeydir. 101 okey, klasik okeye göre biraz daha hesaplama ve matematik gerektirir. Her iki okey çeşidini de sanal olarak oynamak mümkün. Bu iki okey türü de kendi içerisinde farklı şekillerde oynanabilse de temel kurallar birbirine yakındır.

BİLGİSAYAR YA DA TELEFONDAN OKEY OYNAMANIN AVANTAJLARI Teknolojinin nimetlerinden faydalandığımız son yirmi senedir okey gibi masa oyunları ya da grupça oynanan çeşitli oyunlar bilgisayar üzerinden oynanabiliyor. Yaklaşık on senedir de bu oyunları mobil olarak oynayabiliyoruz. Peki, bu oyunları sanal olarak oynamanın avantajları nelerdir? Bu şekilde daha konforlu olursunuz, yatakta, koltukta, arabada ya da istediğiniz herhangi bir yerde okey oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Taşları dağıtmak, toplayıp dizmek gibi şeylerle uğraşmazsınız, önünüzdeki ekranda hepsi otomatik olarak yapılır. Elinizdeki taşlar sizin için otomatik hesaplanacaktır. Matematik hesaplarıyla zihninizi yormanıza gerek kalmaz. İNTERNETSİZ OKEY NASIL OYNANIR? İnternetsiz okey, internet bağlantınızın olmadığı durumlarda okey oynayabilmeniz için geliştirilmiştir. İlgili uygulamayı indirdikten sonra oyunu oynamak istediğiniz bir zorluk modu belirlersiniz ve sistem sizin için 3 adet rakip oyuncu gönderir. Bu rakipler bilgisayardır ve otomatik olarak oynarlar.

ONLİNE OKEY Mİ, İNTERNETSİZ OKEY Mİ? İnternet bağlantılı ve internetsiz oyunu karşılaştıracak olursak: İnternetsiz okeyi wi-fi bağlantısı bulunmayan yerlerde oynayabilirsiniz. Metro gibi ortamlarda kullanım için idealdir. İnternetsiz okey ile istediğiniz zaman oyundan ayrılabilir, daha sonra oyuna girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde ise çevrim içi kişilerle mücadele ederek gerçekçi oyun deneyimine sahip olursunuz. Online oyun ile gerçek hayattaki arkadaşlarınızı ekleyebilir, arkadaşlarınızla oynama keyfini yaşayabilirsiniz. Online oyun sayesinde sanal para biriktirebilir ve sanal dünyada bu parayı harcama keyfine erişebilirsiniz. Kısacası çok daha eğlenceli ve çekişmenin hakim olduğu bir oyun deneyimi için online okey oyunlarımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. OKEY OYNAMAYA BAŞLAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM? Sizin için hazırlanan kılavuzu incelediyseniz, artık gerçek zamanlı ve gerçek oyuncularla oynayabileceğiniz okey için hazırsınız demektir! Telefonunuza ya da tabletinize indirerek oynayabileceğiniz Çanak Okey ve 101 Çanak Okey oyunlarımız ile milyonlarca oyuncuyla aynı anda okey oynama şansını yakalayın. Oyunumuzda size sunulan ayrıcalıklar arasında çanak kırarak çip toplama ve yüksek bahisli masalarda oynayarak Mynet Lira toplama gibi keyifli detaylar bulunur.