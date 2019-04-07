"İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, internette "beğeni sevdası" uğruna paylaşılan bazı videoların görsel içeriği itibarıyla sigarayla mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Sigara Bırakma Kongresi'ne katılan psikiyatri uzmanı Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın bütün dünyada en fazla ölüme yol açan madde olduğunu, bunun kullanımının Türkiye için halen önemli bir sağlık sorununu oluşturduğunu söyledi.

Sigarayla mücadelenin koruma ve bırakma başlıklarından oluştuğuna işaret eden Dilbaz, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemlisi çocuklarımızı sigaradan koruma. Koruyamıyorsak onları, sigara bağımlılığını bıraktırmak için etkin mücadele yapmamız gerekiyor. Sigara merak, sosyal baskı ve genetik etkenler nedeniyle içiliyor. Yani anne ve babası sigara kullanan bir çocuğun da sigara kullanma ihtimali yüksek. Sigaraya ulaşımın kolay olmaması gerekiyor. Pahalı olmalı ve sigara şirketlerinin karı az olmalı. Vergilerin miktarı fazla olmalı. Dünyada neredeyse en ucuz sigara halen bizim ülkemizde. Ülkemizde devletin sigarayla önemli mücadelesi var. Bunu destekliyoruz."