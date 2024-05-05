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İnternette bulduğu numarayı arayıp eve tamirci çağırdı, neye uğradığını şaşırdı! "Nasıl bir olayın içindeyiz?"

05.05.2024 13:09
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Bakırköy'de Gülay Erman, çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten numarasını bulduğu tamirciyi evine çağırdı. İddiaya göre makinesini tamir için gelenlerden ne makinesini ne de parasını geri alabildi. Şikayetçi olan Erman, "Nasıl bir olayın içindeyiz, buna kim dur diyecek?" dedi. Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı yetkisiz servislere karşı Ticaret Bakanlığı'nın Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) kullanılması gerektiğini hatırlattı.

İnternette bulduğu numarayı arayıp eve tamirci çağırdı, neye uğradığını şaşırdı! "Nasıl bir olayın içindeyiz?"

Bakırköy'de yaşayan Gülay Erman, 26 Mart'ta, çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten bir tamirci buldu. İddiaya göre evine gelen tamirciler, önce çamaşır makinesinin motorunun arızalı olduğunu söyleyip 7 bin lira karşılığında yeni motor taktı. Makinenin aynı gün tekrar arızalanması üzerine Gülay Erman, firmaya telefon ederek durumu bildirdi. Aynı tamirciler ikinci kez eve gelerek, firmada tamir edilmesi gerektiğini söyleyerek çamaşır makinesini alıp götürdü.

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1 aydır firmaya telefon edip makinesinin durumunu soran ve makineyi geri almak istediğini belirten Gülay Erman, henüz sonuç alamadığını ve mağduriyet yaşadığını söyledi. Evine gelip çamaşır makinesini götüren servis çalışanına cep telefonu numarası üzerinden defalarca mesaj atan Erman, çalışanın kendisini oyalayıcı nitelikte sesli ve yazılı cevaplar aldığını söyledi. Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulunan, Gülay Erman polise giderek şikayetçi oldu.

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"1 AY GEÇTİ MAKİNAM ORTADA YOK"

Gülay Erman, "Çamaşır makinem bozuldu, internetten ilk bulduğum tamirciyi çağırdım geldiler. Baktı, 'Bu makinenin motoru yanmış' dedi. Yüksek bir fiyat söyledi ama biraz aşağıya indi; 7 bin lirada durdu. Aynı gün bir motorla geldi. Banyoda birtakım sesler duydum, 'Değiştirdik' dedi ve 7 bin liramı alıp gittiler.

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Akabinde çamaşırları attım makine çalışıyor çalışıyor durmuyor. Kendim sıkmaya getirdim, sıkmada makine hopladı. Durdurdum ve bu sefer firmayı defalarca aradım. Sonra ikinci şahıs geldi. O da 'Ben bu makineyi tamir edeceğim, sizden de hiç para almayacağım ve size getireceğim' dedi. Alıp makineyi götürdü bu ikinci kişi ve şu anda makine de yok. Defalarca arıyorum ve hergün aynı şeyi söylüyorlar; 'Bugün geliyor diyorlar'. 26 Mart'tan bu güne kadar 1 ay geçti, makinam yok ortada." dedi.

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"BUNA KİM DUR DİYECEK?"

Yaşadığı olay karşısında çaresiz kaldığını ifade eden Erman, "İnternetten girdim, aradım, geldiler. Bu şekilde buldum ama hiçbir detayına girmedim. Zaten başıma böyle birşey ilk olarak geldi. Sonrasında bu firmanın içeriğini inceledikçe benim gibi çok mağdur olmuş insanları görüyorum, okuyorum.

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Tüketici Hakem Heyetine gittim, şikayette bulundum. Ne yazık ki '6 ay içerisinde sonuçlanabilir' dediler. Ben 6 ay içerisinde ne yapacağım. 2-3 gün önce de karakola gittim. Çaresizim, ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl bir olayın içindeyiz, buna kim dur diyecek? Bu firmaların insanları bu şekilde kandırdıklarını görüyorum. Lütfen yetkililerden ciddi yaptırımlar istiyorum, bunun önüne geçilmeli." diye konuştu.

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YETKİSİZ SERVİS MAĞDURİYETİNE KARŞI TİCARET BAKANLIĞI'NIN 'SERBİS' UYGULAMASI

Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı, yetkisiz servislere karşı Ticaret Bakanlığı'nın Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) kullanılması gerektiğini hatırlattı.

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Dr. Saraçlı, "Yetkili olmamalarına rağmen maalesef internet üzerinden özellikle böylesine servis aramalarında, arama motorlarında kendilerini üst noktada çıkartıyorlar. Bunları önlemek için Ticaret Bakanlığı, 1 Temmuz 2020 itibariyle SERBİS dediğimiz bir uygulama başlattı. Bu uygulamaya kolay bir şekilde erişim sağlanmakta. Girdiğinizde 10-15 saniye içerisinde hangi markanın yetkili servisini, kendi adresinize yakın olanını aradığınızda karşınıza çıkmakta. Bu yetkili servislerden de her türlü sorununuza çözüm buluyorsunuz. Aldatıcı reklamlara girdiklerinde, bu tür servisleri gördüklerinde bilinçli tüketici olarak bunların şikayet edilmesi gerekmekte. Zaten yetkili servisler de bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Tüketicilerin sadece dikkat etmesi gereken nokta şu; SERBİS dediğimiz Ticaret Bakanlığı'nın uygulamasına girip bu markaların tanımlı olan servislerine ulaştıklarında her türlü sorunlarına çözüm bulabileceklerdir." şeklinde konuştu.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy çamaşır makinesi servis tamirci
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