İnternette En çok Corona Virüsü Konusu Arandı

Corona virüsü salgınının dünya genelinde yayılmaya başlamasından bu yana Türkiye’de internet kullanıcıları en çok Corona virüsle ilgili aramalar yaptı.
Son 3 ayda internet arama motoru Google’da en çok aranan konu Corona virüs oldu. Kullanıcılar ayrıca sokağa çıkma yasağı konusunda da bilgi alabilmek adına internete başvurdu. Öyle ki son 3 ayda en çok aranan kelime “Sokağa çıkma yasağı” oldu.
Salgının başından bu yana Bilim Kurulu’na başkanlık eden ve kameraların karşısına geçerek açıklamalardan bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da internette en çok arama yapılanlar arasında yer aldı. Fahrettin Koca ismi internette en çok aranan kelimeler sıralamasında sokağa çıkma ve koronavirüs’ün ardından üçüncü sırada yer aldı.
Corona virüsü salgınına karşı koruyucu malzeme olarak kullanılan maske konusunda da halk sık sık bilgi alabilmek adına internete başvurdu. “Maske” kelimesi en çok arama yapılan kelimeler arasında 7. sırada yer aldı.
Öğrencilerin uzaktan eğitim almasını sağlayan Eba sistemi de yine internette en çok aratılanlar arasında yer aldı. “Evde kal” ve sokağa çıkma yasağı kararlarıyla birlikte mobil cihazlarda daha da yaygınlaşan görüntülü görüşmelerle birlikte popular olan “Zoom” adli uygulama da hakkında en çok arama yapılanlar listesinde ilk 10 içerisinde yer aldı.
Maske dağıtımı konusunda ilk olarak PTT’nin görevlendirildiği açıklaması üzerine son bir ayda Google’da en çok aranan iki kelime sırasıyla “Ptt maske” ve “maske epttavm” oldu.
Hükümetin açıklamalarıyla bankaların tüketici kredilerine yönelik yaptıkları uygulamalar da yine internet kullanıcılarının bilgi almaya çalıştıkları bir başka konu oldu. Kullanıcılar kredi başvurusu ve destek kredisi kriterleriyle internette arama yaptılar.
Bu yıl TBMM’nin açılışının yüzünyü yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ‘da son bir ayda internette hakkında en çok arama yapılan konulardan biri oldu. Haber içerikli aramalar “23 Nisan” kelimesi en çok arama yapılan kelime oldu.
İnfaz yasasında yapılan düzenlemeyle serbest kalan Alaattin Çakıcı ismi de yine haber başlığı altında en çok aratılanlar arasında ilk 10 içerisinde yer aldı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek isteyenler de Google’da “Namaz vakitleri” 5 milyondan fazla defa arattılar. Benzer şekilde “Ramazan pidesi tarifi” de en çok arananlar listesi içerisinde yer aldı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un hastalandığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğine dair iddialar da Türkiye’deki kullanıcılar tarafından 1 milyondan fazla defa aratıldı.