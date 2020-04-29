İnternette En çok Corona Virüsü Konusu Arandı

Corona virüsü salgınının dünya genelinde yayılmaya başlamasından bu yana Türkiye’de internet kullanıcıları en çok Corona virüsle ilgili aramalar yaptı.

Son 3 ayda internet arama motoru Google’da en çok aranan konu Corona virüs oldu. Kullanıcılar ayrıca sokağa çıkma yasağı konusunda da bilgi alabilmek adına internete başvurdu. Öyle ki son 3 ayda en çok aranan kelime “Sokağa çıkma yasağı” oldu.

Salgının başından bu yana Bilim Kurulu’na başkanlık eden ve kameraların karşısına geçerek açıklamalardan bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da internette en çok arama yapılanlar arasında yer aldı. Fahrettin Koca ismi internette en çok aranan kelimeler sıralamasında sokağa çıkma ve koronavirüs’ün ardından üçüncü sırada yer aldı.

Corona virüsü salgınına karşı koruyucu malzeme olarak kullanılan maske konusunda da halk sık sık bilgi alabilmek adına internete başvurdu. “Maske” kelimesi en çok arama yapılan kelimeler arasında 7. sırada yer aldı.

Öğrencilerin uzaktan eğitim almasını sağlayan Eba sistemi de yine internette en çok aratılanlar arasında yer aldı. “Evde kal” ve sokağa çıkma yasağı kararlarıyla birlikte mobil cihazlarda daha da yaygınlaşan görüntülü görüşmelerle birlikte popular olan “Zoom” adli uygulama da hakkında en çok arama yapılanlar listesinde ilk 10 içerisinde yer aldı.