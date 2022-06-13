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İnternette eskort sanıp konuştular gerçek sonradan ortaya çıktı! Buluşma öncesi paraları topladılar, tam 69 kişi...

13.06.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Aydın merkezli 4 ilde yapılan operasyonda çıkan detaylarda eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Tuzağa düşen 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi.

İnternette eskort sanıp konuştular gerçek sonradan ortaya çıktı! Buluşma öncesi paraları topladılar, tam 69 kişi...

Aydın'da şikayetlerin mağdur sayısının artması üzerine Aydın merkezli 4 ilde ‘sanal eskort' dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili çıkan detaylarda internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Tuzağa düşen 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

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4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. 9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

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69 ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi. Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi.

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ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5’i kadın olmak üzere 12’si tutuklanırken, 1’i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(DHA)

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Aydın
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