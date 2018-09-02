İnternette her gördüğünüze inanmayın

Bu çocuğun bir annesi, bir babası, kardeşleri ve kuzenleri var.

Sosyal medyada kandıran fotoğraflar

1 / 57 Kuzeni Bahareh Bisheh'in anlattığına göre bu kız çocuğu tebeşirlerle resimler çizerken yorgun düşüyor ve uyuyakalıyor.

2 / 57 Bu güzel anı kaçırmak istemeyen kuzeni ise bir sandalyenin üzerine çıkarak bu anı ölümsüzleştiriyor ve böyle bir seri fotoğraf çekmeye başlıyor.

3 / 57 Çin'de sentetik lahana üretiliyor.Evet, bu lahana bazı sıvılar kullanılarak yapılıyor ama insanlara yesinler diye satılmıyor. Çin, Kore, Japonya ve birçok ülkede daha eğlenceli amaçlı kullanılan bir yöntemden ibaret.

4 / 57 İnternette gördüğümüz her şeye inanmamayı öğrendik. Sosyal medyada elden ele dolaşan bir çok fotoğrafın gerçekliği tartışma konusu oluyor.

5 / 57 İşte o fotoğrafların gerçek yüzü...

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16 / 57 İşte internette gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğinin kanıtı.

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30 / 57 Gözlüğünden yansıyan boş yol.

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38 / 57 Sinemaya giderken içine yiyecek doldurup öyle gidiyor.

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54 / 57 New Jersey'in Brigantine yerleşkesinde çekilen bir fotoğrafta köpekbalığının bir evin önünde yüzdüğü görüldü. Suların karaya yürümesi ile okyanustan geldiği tahmin edilen köpekbalığının fotoğrafı twitter'da Sandy kasırgasına ait en fazla paylaşılan dosya oldu. Ancak bu fotoğraf bir kasırgaya ait olmakla birlikte bu fotoğraf 2011'deki Irene Kasırgası'nda çekilmişti.

55 / 57 İnternetin en çok tartışılan fotoğraflarından bir diğeri ise Dev Helikopter!

56 / 57 İnternetin son yalanı ise dev helikopter otel...