HABER

İnternette her gördüğünüze inanmayın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Ailesi öldüğü için tebeşirle kendisine bir anne çizip üzerinde uyuyan Iraklı çocuğun fotoğrafını hepiniz görmüşsünüzdür.Ama işin aslı aslında çok başka...

Bu çocuğun bir annesi, bir babası, kardeşleri ve kuzenleri var.

Sosyal medyada kandıran fotoğraflar

1 / 57

Kuzeni Bahareh Bisheh'in anlattığına göre bu kız çocuğu tebeşirlerle resimler çizerken yorgun düşüyor ve uyuyakalıyor.
2 / 57

Bu güzel anı kaçırmak istemeyen kuzeni ise bir sandalyenin üzerine çıkarak bu anı ölümsüzleştiriyor ve böyle bir seri fotoğraf çekmeye başlıyor.
3 / 57

Çin'de sentetik lahana üretiliyor.Evet, bu lahana bazı sıvılar kullanılarak yapılıyor ama insanlara yesinler diye satılmıyor. Çin, Kore, Japonya ve birçok ülkede daha eğlenceli amaçlı kullanılan bir yöntemden ibaret.
4 / 57

İnternette gördüğümüz her şeye inanmamayı öğrendik. Sosyal medyada elden ele dolaşan bir çok fotoğrafın gerçekliği tartışma konusu oluyor.
5 / 57

İşte o fotoğrafların gerçek yüzü...
6 / 57

7 / 57

8 / 57

9 / 57

10 / 57

11 / 57

12 / 57

13 / 57

14 / 57

15 / 57

16 / 57

İşte internette gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğinin kanıtı.
17 / 57

18 / 57

19 / 57

20 / 57

21 / 57

22 / 57

23 / 57

24 / 57

25 / 57

26 / 57

27 / 57

28 / 57

29 / 57

30 / 57

Gözlüğünden yansıyan boş yol.
31 / 57

32 / 57

33 / 57

34 / 57

35 / 57

36 / 57

37 / 57

38 / 57

Sinemaya giderken içine yiyecek doldurup öyle gidiyor.
39 / 57

40 / 57

41 / 57

42 / 57

43 / 57

44 / 57

45 / 57

46 / 57

47 / 57

48 / 57

49 / 57

50 / 57

51 / 57

52 / 57

53 / 57

54 / 57

New Jersey'in Brigantine yerleşkesinde çekilen bir fotoğrafta köpekbalığının bir evin önünde yüzdüğü görüldü. Suların karaya yürümesi ile okyanustan geldiği tahmin edilen köpekbalığının fotoğrafı twitter'da Sandy kasırgasına ait en fazla paylaşılan dosya oldu. Ancak bu fotoğraf bir kasırgaya ait olmakla birlikte bu fotoğraf 2011'deki Irene Kasırgası'nda çekilmişti.
55 / 57

İnternetin en çok tartışılan fotoğraflarından bir diğeri ise Dev Helikopter!
56 / 57

İnternetin son yalanı ise dev helikopter otel...
57 / 57

42 metrelik bir uzunluğa ve 14 metrelik bir yüksekliğe sahip. Saatte 255km/saat hız yapabilen bu devasa helikopter aslında yok.İşin içinde ise, havalanı otelleri zinciri Yotel olduğu konuşuluyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahte fotoğraflar internet photoshop

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşi doğanın korkunç yüzü

Vahşi doğanın korkunç yüzü

Kadınlar insanların arasına karışamıyor, kabus gelenek...

Kadınlar insanların arasına karışamıyor, kabus gelenek...

Ultrasona girince gözlerine inanamadı!

Ultrasona girince gözlerine inanamadı!

Kılıçdaroğlu’nun oğlu evlendi (Düğüne Muharrem İnce de katıldı)

Kılıçdaroğlu’nun oğlu evlendi (Düğüne Muharrem İnce de katıldı)

Bu fotoğraflar inanılmaz!

Bu fotoğraflar inanılmaz!

Hayat kurtaran pratik bilgiler

Hayat kurtaran pratik bilgiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.