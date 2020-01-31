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İnternette kendini 'Fatma' olarak tanıtan İbrahim, dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan İbrahim D., internet ortamında kendisini 'Fatma Aktuğ' olarak tanıtıp, Mardin'de yaşayan Salih B.'ye 35 bin 750 lira ile cep telefonu göndertti.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşayan İbrahim D., internet ortamında kendisini 'Fatma Aktuğ' olarak tanıtıp, Mardin'de yaşayan Salih B.'ye 35 bin 750 lira ile cep telefonu göndertti. Geldiği Antalya'da, İbrahim D.'nin arkadaşı Esra K.'yi 'Fatma Aktuğ' sanarak, 2 gün geçiren Salih B., gerçeği öğrenince soluğu poliste aldı.
Dolandırıcılık olayı, 2018 yılında başladı. Antalya'da oturan İbrahim D. internette tanıştığı Salih B.'ye kendisini Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 'Fatma Aktuğ' olarak tanıtıp, maddi durumunun iyi olmadığını söyledi. Sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü Salih B.'yi kendisine aşık etti. Ardından da belli aralıklarla toplam 35 bin 750 TL ile bir cep telefonu göndermesini sağladı.
Mardin'in Midyat ilçesinde oturan Salih B. ise geçen yıl 4 Nisan günü Antalya'ya gelerek, buluşmak istedi. İbrahim D., buluşmaya arkadaşı Esra K.'yi gönderdi. 'Fatma Aktuğ' olarak bildiği Esra K. ile otelde iki gün geçiren Salih B., genç kadınla dini nikah kıydı. Bu sırada Esra K.'ye arkadaşı Murat U., otel ve imam bulma konularında yardım etti.
Bir süre sonra durumdan şüphelenen Salih B. kaldığı oteldeki kayıtlardan kadının Esra K. olduğunu öğrendi ve polise şikayetçi oldu.
İbrahim D., Esra K. ve Murat U., dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Sorgularının ardından Murat U. serbest bırakılırken, iki şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim D. ve Esra K., ilk duruşmada adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Davanın karar duruşmasında ise tutuksuz 3 sanık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası ile 109'ar bin 360'ar lira para cezasına çarptırıldı. Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

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