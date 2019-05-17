HABER

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

 DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden olan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağasının da aralarında bulunduğu pek çok deniz canlısının kurutulup, internet üzerinden satışı, tepkilere neden oldu.

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden olan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağasının da aralarında bulunduğu pek çok deniz canlısının kurutulup, internet üzerinden satışı, tepkilere neden oldu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Ticari amaç güdenlerin yaptıkları suçtur" diyerek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü'ne bildirdiğini söyledi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen kurutulmuş deniz canlılarından oluşan koleksiyonun internet üzerinden (letgo) satılması dikkat çekti. Satışa sunulan koleksiyonun içerisinde ise dünyada nesli tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan bir caretta carettanın olması şaşkınlık yarattı. Diğer deniz canlıları ile birlikte oluşturulan koleksiyonda caretta caretta için 5 bin 999 lira fiyat biçildi. Koleksiyonu internette 'özel kurutulmuş çok özel marjinal deniz canlıları' başlığıyla satışa çıkaran O. isimli kişi açıklama kısmında 'Çok özenle topladığım koleksiyonumu satıyorum. Bu gördüğünüz türler oldukça zor bulunan ve Türkiye'de örneği olmayan bir koleksiyondur. Boğa köpekbalığı, çekiçbaş köpekbalığı, bowmount köpek balığı, caretta ve balon balığı koleksiyondaki türlerdir. Bu türleri yakın arkadaşım İran'dan getirmiştir' deniliyor.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren DEKAMER'in müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Nesli tükenmekte olan türlerin yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını, denizden girişini, kısacası uluslararası ticaretini düzenleyen CITES belgesi olmadan ve ne için kullanılacağı belirtilmeden getirilmesi mümkün değildir. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Ticari amaç güdenlerin yaptıkları suçtur. Konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdim" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde, adet başına 3 bin 117 liralık ceza uygulayacaklarını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepkiİnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Kaçak maden ocağındaki göçükte kalan Taner öldüKaçak maden ocağındaki göçükte kalan Taner öldü
Siirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldüSiirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.