İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden olan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağasının da aralarında bulunduğu pek çok deniz canlısının kurutulup, internet üzerinden satışı, tepkilere neden oldu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Ticari amaç güdenlerin yaptıkları suçtur" diyerek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü'ne bildirdiğini söyledi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen kurutulmuş deniz canlılarından oluşan koleksiyonun internet üzerinden (letgo) satılması dikkat çekti. Satışa sunulan koleksiyonun içerisinde ise dünyada nesli tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan bir caretta carettanın olması şaşkınlık yarattı. Diğer deniz canlıları ile birlikte oluşturulan koleksiyonda caretta caretta için 5 bin 999 lira fiyat biçildi. Koleksiyonu internette 'özel kurutulmuş çok özel marjinal deniz canlıları' başlığıyla satışa çıkaran O. isimli kişi açıklama kısmında 'Çok özenle topladığım koleksiyonumu satıyorum. Bu gördüğünüz türler oldukça zor bulunan ve Türkiye'de örneği olmayan bir koleksiyondur. Boğa köpekbalığı, çekiçbaş köpekbalığı, bowmount köpek balığı, caretta ve balon balığı koleksiyondaki türlerdir. Bu türleri yakın arkadaşım İran'dan getirmiştir' deniliyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren DEKAMER'in müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Nesli tükenmekte olan türlerin yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını, denizden girişini, kısacası uluslararası ticaretini düzenleyen CITES belgesi olmadan ve ne için kullanılacağı belirtilmeden getirilmesi mümkün değildir. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Ticari amaç güdenlerin yaptıkları suçtur. Konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdim" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde, adet başına 3 bin 117 liralık ceza uygulayacaklarını bildirdi.

FOTOĞRAFLI



