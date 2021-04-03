İnternette nefret suçları ile mücadele yasası yürürlükte

Yasa ile internette nefret suçu işleyenler ve tehditlerde bulunanların yargılanması mümkün olabilecek.Almanya'da geçen yaz hazırlananinternette aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasasıyürürlüğe girdi. Yasanın yürülüğe girmesi ile değerlendirmelerde bulunan Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabileceğini ve bu doğrultuda yargılama yapılabileceğini söyledi.

Bakan, "Bugünden itibaren polis ve yargı insanlık dışı tahrik ile çok daha kararlı bir şekilde mücadele edebilecek. Caydırıcılığı ve soruşturma baskısını belirgin şekilde artırıyoruz" dedi. Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Lambrecht, koronavirüs pandemisi ile birlikte internette nefretin çok daha agresifleştiğini ve sıklıkla "aşırı sağcılık, ırkçılık ve kadın düşmanlığı" şeklinde tezahür ettiğini söyledi. Bakan, "Politik veya bilimsel açıklamalarda bulunan, sosyal girişimleri olan insanların isimleri veya kökenleri nedeniyle saldırıya uğraması ya da susturulması demokratik toplumumuz için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.