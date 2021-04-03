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İnternette nefret suçları ile mücadele yasası yürürlükte

03.04.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da internette aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasası bugün yürürlüğe girdi.

Yasa ile internette nefret suçu işleyenler ve tehditlerde bulunanların yargılanması mümkün olabilecek.Almanya'da geçen yaz hazırlananinternette aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasasıyürürlüğe girdi. Yasanın yürülüğe girmesi ile değerlendirmelerde bulunan Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabileceğini ve bu doğrultuda yargılama yapılabileceğini söyledi.

Bakan, "Bugünden itibaren polis ve yargı insanlık dışı tahrik ile çok daha kararlı bir şekilde mücadele edebilecek. Caydırıcılığı ve soruşturma baskısını belirgin şekilde artırıyoruz" dedi. Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Lambrecht, koronavirüs pandemisi ile birlikte internette nefretin çok daha agresifleştiğini ve sıklıkla "aşırı sağcılık, ırkçılık ve kadın düşmanlığı" şeklinde tezahür ettiğini söyledi. Bakan, "Politik veya bilimsel açıklamalarda bulunan, sosyal girişimleri olan insanların isimleri veya kökenleri nedeniyle saldırıya uğraması ya da susturulması demokratik toplumumuz için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Almanya Federal Meclisi ve Eyalet Temsilciler Meclisi yasaya geçen yaz onay vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Frak Walter-Steinmer, cep telefonu verilerine erişimle ilgili yeni bir düzenlemenin meclisten geçmesini bekleyerek yasayı bu hafta imzalamıştı.

Yasa ile kapsamı belirlenen suçları işleyenler hakkında iki yıla kadar hapis cezası istenebilecek. İnternet üzerinden ölüm veya tecavüz tehdidinde bulunanlar için ise üç yıl hapis istemiyle soruşturma açılabilecek. Ayrıca yasa kapsamında 2022 yılından itibaren sosyal medya platformları ölüm ve tecavüz tehdidi bulunduran içerikleri sadece silmekle yükümlü olmayacak aynı zamanda Federal Emniyet Dairesi'ne de bildirmeleri gerekecek. Bakan Lambrecht, "Bu tahrikçiler hakkında çok daha hızlı ve kararlı soruşturmalar yürütülmesini sağlayacak" dedi.

dpa/BÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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