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İnternette tanıştı, duş alırken kurşun yağdırdı! 19 yaşındaki kız tetikçi çıktı

10.06.2024 10:04
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Adana'da sevgililer gününde işkence görerek öldürüldüğü belirlenen İpek Akgül cinayetiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. 19 yaşındaki Akgül'ün tetikçi olduğu ve internette tanıştığı birisine duş alırken kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. İşkence görerek öldürülen Akgül'ün katili ise, 'Bana cezaevinde bakacaklarını söylediler' dedi. İşte kan donduran detaylar...

İnternette tanıştı, duş alırken kurşun yağdırdı! 19 yaşındaki kız tetikçi çıktı

Adana'da sevgililer gününde canice öldürülen 19 yaşındaki İpek Akgül'ün “Tetikçi” olduğu ortaya çıktı. Genç kızın ölüm emri verilen şahsı yaraladığı için öldürüldüğü öne sürüldü. Olaya karıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

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'ALDATTI' DEDİ, ÖLDÜRÜP BAHÇEE GÖMDÜ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine 14 Şubat'ta giden Yaşar Bulut (20), sevgilisi İpek Akgül'ü (19) kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğü söyleyip portakal bahçesine gömdüğü ihbarını yaptı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Yaşar Bulut Gözaltına alındı. Ekipler daha sonra İpek Akgül'ü cesedini bulmak için çalışma başlattı.

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TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yaşar Bulut'un kiraladığı otomobilin GPS'den koordinatları bularak İpek Akgül'ün Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bir bahçede olduğu tespit etti. Kadavra köpeği ‘Asena' bahçede yaptığı aramada İpek'in toprağa gömülü cesedini buldu.

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İŞKENCE GÖRMÜŞ

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İpek Akgül'e yapılan otopside 11 Şubat'ta önce öldüresiye işkence yapılarak kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından da tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül'ün cenazesi gözyaşları içinde Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığında toprağa verildi.

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İNTERNETE TANIŞTI, DUŞ ALIRKEN KURŞUN YAĞDIRDI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip İpek Akgül'ün cinayetini aydınlatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yapılan çalışmalarda İpek'in 3 gün önce İzmir'den gelerek sosyal medya üzerinden tanışıp buluştuğu E.A.'yı (22), evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığını tespit etti. Tedavisinin ardından taburcu olan E.A. ifadesinde, ”İnternette tanışıp, yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu” dedi.

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DETAYLAR TEK TEK İNCELENDİ

Cinayet büroda kurulan özel ekip, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS)'den yaptığı inceleme de İpek'in öldürüldüğü gece otomobil içerisinde yalnız olmadığını belirledi. Olayı derinlemesine araştıran polis İpek'in eski sevgilisi Ahmet Albayrak (27) ve arkadaşı Mehmet Görgün (26) cinayet gecesi otomobilde olduğunu tespit etti.

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"BANA CEZAEVİNDE BAKACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Sorguya alınan katil Yaşar Bulut, ”Aslında ben kızı tanımıyorum. Yanımda İpek'in asıl sevgilisi Ahmet ve arkadaşı Mehmet vardı. Kızı öldürmemi istediler. Bana cezaevinde bakacaklarını söylediler” dedi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün'ün husumetli olduğu E.A.'yı öldürmek istediği için tetikçi olarak İpek'i tuttukları belirlendi. E.A.'nın saldırıdan kurtulması üzerine planlarının ortaya çıkacağını anlayan şüphelilerin, İpek'i “Polis seni arıyor. Seni saklayacağız” diye buluşup, Bulut'a öldürdükleri belirtildi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki 2 farklı eve yaptığı operasyonda Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün'ü kıskıvrak yakaladı. Katil Yaşar Bulut'un ağabeyi Aziz Bulut (23) ise kardeşini sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün, sorgularında birbirlerini suçlayıp, E.A.'nın yaralanmasını ve İpek'in öldürülmesini azmettirenin kendisi olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana katil tetikçi
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