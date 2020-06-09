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İnternette tanıştı! Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Kızılbel köyünde iki yıl önce internetten tanıştığı Endonezya’da yaşayan Wurini Handayani (48) ile evlenmek isteyen 51 yaşındaki Celal Gider, hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.12 yıl önce eşinden ayrılan Gider, aşkı ilerleyen yaşında bulduğunu söyledi.

Çaycuma’ya bağlı Kızılbel köyünde 12 yıl önce eşinden boşanarak çocuklarıyla yaşamaya başlayan operatör Celal Gider, iki yıl önce internette Endonezya'da yaşayan Wurini Handayani ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Gider ve Handayani evlenmeye karar verdi. Birlikte Kızılbel köyünde yaşamak isteyen Gider ve Handayani, maddi imkansızlık nedeniyle bir araya gelemedi. Cep telefonuyla görüntülü aramayla görüşebilen Gider ve Handayani, kavuşmak için destek bekliyor.

CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP YAZDI

Celal Gider, ulaşım ve diğer masraflarla birlikte 20 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak destek istediğini anlatan Gider, 51 yaşında aşkı ve sevgiyi bulduğunu anlattı.

İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor

"Ailesiyle de telefonda görüşüyorum. Tabi onlarda beni merak ediyor, görmek istiyor. Oraya gidip Türk usulüne göre isteyip köyümüzde düğün yapmak istiyoruz. Türkiye'de yaşamak istiyor. Cumhurbaşkanımız inşallah mektubumu okur. Okursa, mektubum ona ulaşırsa bu işe el atacağını umuyorum. 1990 yılından beri kendisini takip ederim. Hayırseverlerimiz de çok bizim. İnşallah destek olan çıkar."
Handayani ile 2 yıl önce Antalya'da çalışırken evlilik sitesinde tanıştığını ifade eden Gider, Handayani ile konuşabilmek için İngilizce bile öğrendiğini söyledi:
"İki yıl önce Antalya'da çalışırken evlilik sitesinde tanıştık. Müslüman olduğunu öğrendim. İngilizce biliyordu. Bende yoktu ama telefondan çevirmeyle başladım. Sonradan biraz geliştirdim. Onun için öğrendim. Öyle gelişti durum."
"Birbirimize söz verdik, ancak uçak biletlerinden dolayı bir türlü para biriktiremedim. Gidiş geliş ve oradaki masraflar için 20 bin lira lazım. Ben yetkililerden yardım bekliyorum."

DESTEK BEKLİYOR

DESTEK BEKLİYOR
Endonezya'ya gidip Handayani'yi Türk gelenek ve göreneklerine göre ailesinden istedikten sonra köyünde düğün yapmak istediğini ifade eden Gider, şöyle konuştu:
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