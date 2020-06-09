İnternette tanıştı! Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor

Çaycuma’ya bağlı Kızılbel köyünde 12 yıl önce eşinden boşanarak çocuklarıyla yaşamaya başlayan operatör Celal Gider, iki yıl önce internette Endonezya'da yaşayan Wurini Handayani ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Gider ve Handayani evlenmeye karar verdi. Birlikte Kızılbel köyünde yaşamak isteyen Gider ve Handayani, maddi imkansızlık nedeniyle bir araya gelemedi. Cep telefonuyla görüntülü aramayla görüşebilen Gider ve Handayani, kavuşmak için destek bekliyor.

CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP YAZDI

Celal Gider, ulaşım ve diğer masraflarla birlikte 20 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak destek istediğini anlatan Gider, 51 yaşında aşkı ve sevgiyi bulduğunu anlattı.