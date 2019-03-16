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İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, aracı ve cep telefonu gasbedildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

VAN'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla buluşmaya giden F.K.'nin aracı, cep telefonu ve iş yerinin anahtarı, kendilerini polis ve kadının yakınları olarak tanıtan kişilerce, bıçak zoruyla gasbedildi.

İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, aracı ve cep telefonu gasbedildi 

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla buluşmaya giden F.K.'nin aracı, cep telefonu ve iş yerinin anahtarı, kendilerini polis ve kadının yakınları olarak tanıtan kişilerce, bıçak zoruyla gasbedildi. Polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kentte yaşayan F.K., 15 gün önce sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu olduğu belirtilen F.O. adlı kadın ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, buluşmaya karar verdi. 12 Mart günü F.K. aracıyla merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. F.K. aracında beklerken, yanına polis ve F.O.'nun akrabası olduklarını belirten kişiler geldi. Yanına binen şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri F.K. ile bir süre araçla dolaştı. Ardından şüpheliler, F.K.'nın aracını, cep telefonunu ve iş yerinin anahtarını gasbedip, bir miktar para getirmesini söyledi.
Şüphelilerin bıraktığı F.K., 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, F.K.'ya, şüphelileri arayıp parayı temin ettiğini belirterek buluşmak istediğini söylemesini istedi. Belirlenen buluşma noktasına giden ekipler, şüpheliler S.C., H.C., G.E., S.E., N.G., M.S. ile F.O. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında F.K.'ya ait araç ve iş yeri anahtarları ile cep telefonu bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.C., S.C. ve N.G. tutuklandı, S.E adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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