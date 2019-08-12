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İnternette vakit geçirmede dünya dördüncüsüyüz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

İnternette en fazla zaman harcayan ülkeler yapılan bir araştırma sonucu belirlendi.

İnternette vakit geçirmede dünya dördüncüsüyüz

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - İnternette en fazla zaman harcayan ülkeler yapılan bir araştırma sonucu belirlendi. Türkiye, günde ortalama olarak 3 saat 5 dakikalık internet kullanım süresi ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Global Web Index tarafından 46 ülkede 16-64 yaş arası 575 bin internet kullanıcısı ile yapılan anket sonucunda internette en fazla zaman geçiren ülkeler belirlendi. Buna göre küresel internet kullanıcıların sosyal medyaya günde 2 saat 23 dakika zaman harcadığı kaydedildi.

Çalışmada eğilimlerin ülkelere göre farklılık gösterdiği ve neredeyse yarısında sosyal medya kullanımının 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre azaldığı ifade edildi. Günde 4 saatten fazla zamanı dijital dünyaya ayıran Filipinliler listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 3 saat 36 dakika ile Nijerya ve 3 saat 10 dakika ile Meksika izledi. Listede Türkiye de yer aldı. Sosyal medyada ortalama olarak 3 saat 5 dakika zaman geçilen ülke listeye üst sıralardan girerek dördüncü oldu.

İnternette en az vakit geçiren ülke ise Japonya olarak belirlendi. Günde sadece 45 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonları, Almanya ve Fransa izledi.

İŞTE İNTERNETE EN FAZLA ZAMAN HARCAYAN ÜLKELER

Filipinler

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