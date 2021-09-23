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İnternette viral hale gelmişti! "Yan bakan Chloe" NFT olarak satışa çıkıyor

23.09.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetin en dikkat çeken viral görüntülerinden biri olan "Yan bakan Chloe"nin NFT olarak satılacağı açıklandı. Şimdi 10 yaşında olan Chloe Clem, 2013 yılında annesinin sürpriz bir Disneyland gezisine verdiği tepkiyi internette paylaşmasıyla ünlenmişti.

İnternette viral hale gelmişti! "Yan bakan Chloe" NFT olarak satışa çıkıyor

NFT (Değiştirilemeyen Token) eserler son zamanlarda oldukça popüler. Daha önce Twitter CEO'su Jack Dorsey'in attığı ilk tweet'i NFT olarak sattığını, aynı zamanda ülkemizde de birçok NFT eserin satışa sunulduğunu gördük. Son olarak, internette viral olmuş bazı görüntülerin NFT olarak satışa çıktığına da tanık olduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Evet, endişeyi ifade etmek için popüler bir meme haline gelen "Yan bakan Chloe"den bahsediyoruz.

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YAN BAKMASIYLA MEŞHUR HALE GELDİ

Aslında her şey Eylül 2013'te başladı. Şu anda 10 yaşında olan Chloe'nin annesi Katie, iki kızının Disneyland sürprizine verdiği tepkilerini gösteren bir videoyu internete yükledi. Katie'nin kızlarından biri olan Lily, ağlamaya başladı. Chloe ise kameraya döndü ve kendisinin "Yan Bakan Chloe" olarak ünlenmesini sağlayan o meşhur tepkiyi verdi.

"İNTERNETİN KRALİÇESİ"

Bundan sonrasını ise ise internet halletti. Söz konusu video 20 milyondan fazla izlenirken, Chloe'nin tepkisinin görüntüsü internette sansasyon yarattı. Birkaç hafta içinde, bir Buzzfeed makalesinde Chloe, "Tumblr'ın koruyucu azizi" ve "internetin kraliçesi ve tanrıçası" ilan edildi.

Chloe'nin annesi Katie, BBC'ye verdiği demeçte, "Tumblr'ı açtım ve her yerde Chloe'nin yüzü vardı." diyerek "Çok tuhaf ve bunaltıcıydı. Ailem ve arkadaşlarım bu meme'leri bana gönderdiler. Bana hala internette gördükleri Chloe meme'lerini gönderirler." ifadelerini kullandı.

"YAN BAKAN CHLOE" NFT'SİNİN FİYATI

Şimdi ise aile, meşhur görüntüyü NFT olarak açık artırmaya çıkarmaya karar verdi. Teklifler, 5 Ethereum'dan başlıyor. Bu da yaklaşık 15.000 dolara tekabül ediyor.

Chloe'nin annesi, satıştan elde edilen tüm parayı kızlarının eğitimi için kullanmak istediğini söyledi. Fakat Chloe görünüşe bakılırsa annesi ile aynı fikirde değil.

CHLOE, AT SATIN ALMAK İSTİYOR

Çünkü Katie, Chloe'nin bir at satın almak ve bir Walt Disney Dünyası kurmak istediğini, kendisinin ise onu sadece üniversiteye göndermek istediğini belirtti.

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Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Chloe, Brezilya'da bir Google reklamında da oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
internet
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