İnternette viral olan bu video 2020’nin en iyi özeti

Ukrayna’da çekildiği düşünülen videoda, tahlisiz bir kadın buz tutmuş kaldırımda yürümeye çalışıyor. Duvara tutunarak yürümeye çalışan adam, önce talihsiz kadına yardım etmeye çalışıyor; ancak çabaları sonuçsuz kalıyor.

Başladığı noktadan bir adım ileri gidemeyen kadın dakikalarca buz tutan kaldırımda ilerlemek için çaba harcıyor. En sonunda çabalamaktan vazgeçen kadın pes ediyor ve kayarak taş kaldırımlı sokakta kayboluyor.

Videoya gelen yorumlar arasında bir kullanıcı “Bazıları kadının hala kaydığını söylüyor” esprisi yaparken başka bir kullanıcı “Video harika, beni mutlu etti ve kendimi şu an kötü bir insan gibi hissediyorum” dedi.



