İnternette yayılan "düşman listeleri" suç kapsamına alınıyor

Bu tür listeleri yaymak suç kapsamına alınıyor.Almanya'da aşırı sağcıların, ırkçılıkla mücadele eden kişilerin isim ve verilerini internette yayınlamasıyla gündeme gelen "düşman listeleri"ne karşı hükümet harekete geçti.

Adalet Bakanlığının hazırladığı ve bu tür listelerin yayınlanmasını ceza kapsamına alan tasarı Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Federal Mecliste de kabul edilmesi gerekiyor.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, insanların nefret ve hedef göstermeye karşı daha iyi korunması gerektiğine vurgu yaptı. 2019 yılında bir aşırı sağcı tarafından öldürülen Kassel bölge valisi Walter Lübcke'nin isminin de cinayet öncesinde bir listede yer aldığına işaret eden Lambrecht, çoğulcu toplum ve insan onurunun hiçe sayılmasına karşı mücadele veren pek çok yerel politikacının gözdağı girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı, hükümetin yeni yasayla, yaratılmaya çalışılan korku ve gözdağı ortamına karşı net ve kararlı bir tutum sergilediğini belirterek "Bu, demokrasinin aşırı sağa, ırkçılık ve antisemitizme karşı korunması yönünde önemli bir adımdır" dedi.