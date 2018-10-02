İnternetteki en tehlikeli ünlü: Kim Kardashian

Siber güvenlik şirketi McAfee'ye göre Kim Kardashian 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim.

Şirket, ünlülerin isimleri aranınca çıkan sonuçların kaçında zararlı sitelere linkler bulunduğunu ölçerek sıralama yapıyor.

Geçen yılki listede ilk sırada Craig David bulunuyordu.

Naomi Campbell en tehlikeli internet ünlüsü sıralamasında ikinci.

Bu yılki sıralamada Naomi Campbell ikinci olurken, Kim Kardashian'ın kızkardeşi Kourtney Kardashian üçüncü sırayı aldı.

Şarkıcı Adele ve Love Island programının sunucusu Caroline Flack de dördüncü ve beşinci sıradalar.

ZARARLI SİTELERE YÖNLENDİRİYOR

McAfee siber suçluların popüler ünlülerin isimleri aracılığıyla kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirmeye çalıştığını söylüyor.

Bu siteler bilgisayarlara kötü amaçlı yazılımlar kurmak veya kişisel bilgiler ve şifreleri çalmak için kullanılıyor.

Listedeki diğer isimlerse aktris Rose Byrne, Love Island yarışmacısı Kem Cetinay, Britney Spears, Emma Roberts ve Ferne McCann.

Siber güvenlik şirketi güvenli internet kullanımı için tavsiyelerde de bulundu.

Şirket sadece güvenilir ve ücret ödenen kaynaklardan video izlenmesini ve güvendikleri kaynakların haberlerini tıklanmasını tavsiye etti.

Ayrıca uygulamalar ve anti-virüs yazılımlarının da güncel tutulmaı gerektiği vurgulandı.

