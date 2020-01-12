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  4. İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı

İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde internet üzerinden aldığı siyanür katkılı ilaçla intihar girişiminde bulunan genç kadın, son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesindeki Kalecik TOKİ konutlarında meydana geldi.

Van’ın Tuşba ilçesinde internet üzerinden aldığı siyanür katkılı ilaçla intihar girişiminde bulunan genç kadın, son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesindeki Kalecik TOKİ konutlarında meydana geldi. Öğretmen olan ablasının yanında kalan L.A. (27), internetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden abla, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. L.A’nın siyanür katkılı ilaç içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, L.A.’nın bulunduğu binada güvenli alan oluşturdu. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlileri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontroller sonrası evde ve binada dezenfekte yaptı. Yapılan dezenfekte işlemi sonrası evin camları açık bırakılırken, binadaki vatandaşlar da evlerine döndü. L.A. ise hastanede tedavi altına alındı.

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