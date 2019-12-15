İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde yaşayan Zülfikar Fidancı (50), internetten 7 bin liraya satın aldığı tabletin kutusundan tablet yerine iki parça cam çıktı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Fidancı, "Ailem ve ben çok üzüldük. Gerekli yerlere müracaat edip, haklarımızı sonuna kadar savunup paramı geri alacağım" dedi.

Bornova'da, grafik tasarım işiyle uğraşan Zülfikar Fidancı, 2 Aralık günü bir alışveriş sitesi üzerinden tablet siparişi verdi. Bir gün sonra Fidancı'nın eline ulaşan kargonun içinden tablet yerine iki parça cam çıktı. Bunun üzerine Fidancı, hem site yetkilileri, hem de gönderici firmayla irtibata geçmesine rağmen olumlu cevap alamayınca, konuyu Tüketici Mahkeme Heyeti'ne taşıdı. Tablet almak için daha önceden de alışveriş yaptığı ve güvenilir olduğunu düşündüğü bir siteden sipariş verdiğini aktaran Fidancı, "Piyasa değeri 7 bin 500 TL olan tabletin, çeşitli indirimlerle 6 bin 925 TL'ye düştüğünü görünce, büyük bir hevesle daha önceden de alışveriş yaptığım siteden siparişimi verdim. Ardından satıcı firmayla da irtibata geçtim ve ertesi gün kargom elime ulaştı. Kargoyu aldıktan sonra masaya bırakıp açmadan evden çıktım. Ben yokken eşim, oğlumla kargoyu açmışlar ve içinden iki parça bantla sarılmış cam çıkmış. Çıkan camları koruma amaçlı zannetmişler. Bunu yaparken de videoya çekmişler. Eve döndüğümde hevesle kutuyu elime aldım ve içindeki camları çıkardıktan içinde yalnızca kullanma kılavuzu ve şarj cihazının olduğunu, tabletin ise olmadığını gördüm" dedi.