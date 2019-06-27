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İNTERNETTEN BAHİS OYNATAN ŞÜPHELİLERE YAPILAN OPERASYON KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Şişli ve Tuzla'da internet üzerinden bahis oynatan 2 farklı gruba yönelik yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) Şişli ve Tuzla'da internet üzerinden bahis oynatan 2 farklı gruba yönelik yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 tabanca ile yaklaşık 150 bin lira nakit paraya el konuldu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı sanal bahis oynatan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 ay yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri 2 ayrı gruptan toplam 34 şüphelinin 35 farklı adresini tespit etti. BAHİS SİTESİNE ÜYE OLANA 100 LİRAYA KADAR KAZANMA VAADİ Polis ekipleri yaptığı incelemede, şüphelilerin vatandaşların cep telefonlarına ve mail adreslerine çeşitli mesajlar atarak bahis sitelerine üye olup 100 lira yatıranların hesaplarına ödül olarak 100 liraya kadar çeşitli miktarlarda bahiste kullanabilecekleri parayı yatırmayı vaat ederek vatandaşları sanal bahise çektiklerini belirledi. BANKALARDA BULUNAN 350 BİN LİRAYA BLOKE KONULDU Polis, yaptığı çalışmalarda şüphelilerin banka hesaplarını tek tek incelemeye başladı. Ekipler yaptığı çalışmalarda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 350 bin lira buldu. Siber polisi, bankalarla irtibata geçerek şüphelilerin banka hesaplarına bloke koydurdu. 34 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Tuzla ve Şişli'de yaptığı baskınlarda 34 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı iki lüks otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda 10 tabanca, 7 dizüstü bilgisayar, 5 laptop, 7 tablet, 49 cep telefonu, 2 Hard disk, 9 flash bellek, 10 hafıza kartı, 135 bin lira, 3 bin 570 Amerikan Doları, 50 Avro ve 7 tane sahte 100 lirayla çok sayıda banka hesap cüzdanı ele geçirildi. 7 TUTUKLU, 26 KİŞİYE İSE EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ Gözaltına alınan 34 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. 26 şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağı konularak, yaşadıkları evi terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. OPERASYON POLİS KMAERASINDA Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda polis ekiplerinin evlerde arama yapması ve tabanca ve evlerde bulunan paralara el koyması kameralara yansıdı.

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