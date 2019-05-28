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İnternetten bulduğu avukat ismiyle alacağını tahsil etmek istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

İzmir'de bir avukatın ismi ve logosunu kullanarak alacak tahsilatı yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir avukatlık bürosunun logosunu ve avukat ismini kullanarak alacaklarını tahsil etmeye çalıştığı öne sürülen ve soruşturma sürecinde suçunu itiraf eden sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir Barosuna kayıtlı Avukat Sertuğ Köybaşı, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, İstanbul'da yaşayan L.K'nin (44) alacağını tahsil etmek için ismini kullandığını, kendisine ait avukatlık bürosunun logosunu da telefonundaki mesajlaşma programına yapıştırdığını belirtti.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul'da havalimanında işçi olduğu öğrenilen L.K'nin ifadesi alındı.

Suçunu itiraf eden L.K'nin, M.D'den alacağını tahsil etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu, daha sonra avukatlık bürosunu arayarak özür dilediğini ifade ettiği öğrenildi.

Aliağa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan L.K'nin "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan yargılanmasına başlandı.

Dava, sanığın savunmasının tamamlanması ve sosyoekonomik durumunun tespit edilmesi kararıyla ertelendi.

- "İsmimi internetten bulmuş"

Avukat Sertuğ Köybaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahibi olduğu hukuk bürosunun logosunu ve kendi ismini kullanan kişinin cezalandırılmasını istedi.

Köybaşı, "L.K internete girmiş ve arama motorlarına 'İzmir'de icra avukatı' diye yazınca benim ismim çıkmış. Logomuzu ve ismimi kullanarak alacağını tahsil etmeye çalıştığı, borçlunun hukuk büromuzu arayıp dosya numarasını istemesiyle ortaya çıktı. Bizim takip ettiğimiz bir alacak konusu olmadığını söyledik. Bize, anlık ileti yazışmalarının ekran görüntülerini atınca ismimin kullanıldığını anlayıp savcılığa şikayetçi oldum." diye konuştu.

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