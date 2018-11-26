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İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Edirne'nin İpsala ilçesinde M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından bin 600 lira dolandırıldığını iddia ederek, polise şikayetçi oldu.

İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

Olay, Edirne İpsala ilçesine bağlı Bayrambey Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden bir eskortla tanıştı. M.K., eskort kadının vermiş olduğu numarayı arayıp buluşmak istedi. Kadın, M.K.'ye vereceği hesap numarasına para yatırması halinde buluşmanın gerçekleşeceğini söyledi.

Eskort kadına inanan M.K., hesap numarasına 5 kez üst üste 200'er lira olmak üzere toplam 1600 lira para yatırdı. M.K., daha sonra telefonundan eskort kadını aradı.
Kadının telefonunun kapalı olduğunu gören M.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne eskort dolandırıcılık dolandırıcı

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