İnternetten ikinci el eşya almak isteyenler dikkat! Böyle kandırıyorlarmış

Ömer Akkuş'un savcılık başvurusunun ardından açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "İkinci el alışveriş yapmak tüketicinin kumar oynamasından farksız. Bu şekilde yapılan alış verişlerin yarıya yakını hüsranla sonuçlanıyor. O ödediği bedelin üzerine halk deyimiyle bir bardak su içmek zorunda kalıyor" dedi.

Saat koleksiyoncusu, 31 yaşındaki Ömer Akkuş, 2'nci el alış verişi yapılan cep telefonu uygulamasında gördüğü saati beğendi. 2 çocuk babası, satıcıyla irtibata geçerek, saat için 500 liraya anlaştı. Kendisine verilen hesap numarasına parayı havale etti. Kargoya verildiği söylenen saat bir türlü kendisine ulaşmayan Akkuş, bir daha satıcıya ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayan Ömer Akkuş, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

"PARAYI YOLLADIKTAN SONRA BANA SAATİ GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

DHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Ömer Akkuş, "İkinci el ürün satan platformlar var, o platformlar üzerinden saat araştırdım geçtiğimiz günlerde. Beğendiğim bir saati, satana sordum. O da bana saatin orijinal olduğunu, parayı attıktan sonra saati kargoyla göndereceğini söyledi. 'Kargoya gidiyorum ödemesini yaparsan saati kargolayacağıım' dedi 500 lirayı hesabına havale ettim. Bir daha haber alamadım" dedi.