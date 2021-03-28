HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnternetten izleyerek öğrendi, şimdi siparişe yetişemiyor!

İnternetten izleyerek öğrendi, şimdi siparişe yetişemiyor!

28.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da internetten izleyerek üretimini öğrendiği istiridye mantarla geçimini sağlayan genç, günde yaklaşık 100 kilogram mantar üretiyor. İlerleyen günlerde kayın ve kavak gibi mantar türlerini de yetiştirmeye başlayacağını anlatan genç girişimci, son aylarda talebe yetişemediğini söyledi.

İnternetten izleyerek öğrendi, şimdi siparişe yetişemiyor!

Dinar kent merkezinde yaşayan Hayati Öztürk, internetten gördüğü istiridye mantar üretimini yapmaya karar vererek mantar üretimi için evinin yanında bir alan oluşturdu. Üretime başlayan Öztürk, şimdi aylık yaklaşık 3 ton mantar üretimi yaparak Türkiye’nin birçok kentine mantar gönderiyor. Türkiye’de mantar üretimi alanında büyük talebin olduğunu ifade eden Öztürk, istiridye mantarı üretimi ile başladığı kendisine ait yerde ilerleyen zamanlar kayın ve kavak mantarı da yetiştirmeye başladığını ifade etti.

'MANTAR İHTİYACINI KARŞILAYAMIYORUZ'

Öztürk, “Türkiye’de bu işe çok talep var ve karşılanmıyor. Özellikle kavak mantarı herkesin yetirebileceği bir mantar türü değil çünkü çok dikkat edilmesi gereken bir mantar. Ülkemizde talep çok fazla ve mantar ihtiyacını karşılayamıyoruz. Üretilen mantarların büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde satılıyor bu yüzden talep olarak büyük açık var” diye konuştu.

AW279963_04

'ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLER İÇ PİYASADA ERİYOR'

Ortalama büyüklükte bir odada 10 tonluk mantar üretimi yapılabileceğini ve bunun da bir ailenin geçimini sağlayabileceğine dikkat çeken Öztürk özellikle işsiz olan gençlerin bu alana yönelmelerinde fayda olacağını vurgulayarak, “Şu anda ülkemiz olarak kendimize yetiştiremediğimiz için ihracatını yapamıyoruz. Ürettiğimiz ürünler iç piyasada eriyor. Bu sektörü ileride yapılabilecek meslekler arasında görüyorum yani mantarın geleceği açık” dedi.

AW279963_02

AW279963_01

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Denizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdüDenizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdü
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

Güzel havayı gören parka koştu: Biz bunaldık, çocuklar ne yapsın!

Güzel havayı gören parka koştu: Biz bunaldık, çocuklar ne yapsın

Denizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdü

Denizde yüzüp güneşlendiler! Antalya'nın keyfini turistler sürdü

Kediler neden tüy döker? Tüy dökme sorununu önlemek mümkün mü?

Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat!

Belgrad Ormanı'nda utandıran görüntü! Binlerce araçla geldiler

Belgrad Ormanı'nda utandıran görüntü! Binlerce araçla geldiler

Mağarada toplanan kantaron balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

Mağarada toplanıyor! Türk balı Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.