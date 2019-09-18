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İnternetten kaçak tüfek satılan depoya operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Denizli'de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 kaçak tüfek ele geçirildi - Tüfeklerin internet ortamında otomotiv yedek parçası adı altında satıldığı, kargoyla alıcılarına teslim edildiği belirlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir depoya düzenlenen kaçak silah operasyonunda 787 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KOM ekipleri yaptıkları fiziki takip sonucu belirlediği şüphelinin otomotiv yedek parçası adı altında paketlediği tüfekleri kargo şirketi aracılığıyla kapıda ödeme sistemiyle alıcılarına ulaştırdığını tespit etti.

Sarayköy ilçesindeki bir apartmanın zemin katındaki depoya operasyon düzenleyen polis, aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 adet çeşitli boyutlarda kaçak tüfek ve şarjör ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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