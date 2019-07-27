HABER

“İnternetten kurbanlık alışverişlerine dikkat”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

E-ticaret pazarının her geçen gün büyümesiyle birlikte yaşanan dolandırıcılık vak’alarının da arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2014 yılında 18,9 milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü, 2018’de yüzde 216 artışla 59,9 milyar TL’ye yükseldi.

E-ticaret pazarının her geçen gün büyümesiyle birlikte yaşanan dolandırıcılık vak’alarının da arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2014 yılında 18,9 milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü, 2018’de yüzde 216 artışla 59,9 milyar TL’ye yükseldi. Pazardaki rekor büyüme, aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Son verilere göre ülkemizde nüfusun yüzde 67’si on-line alışveriş yapıyor. On-line alışverişler ise en çok bayramlarda ve özel günlerde artış gösteriyor. Başta giyim, kozmetik ve elektronik olmak üzere gıda, seyahat, hediyelik eşya ve hatta kurbanlık alımı dahil çeşitli mal ve hizmetler artık internet üzerinden alınıyor. Ancak on-line alışverişlerdeki bu artış birçok dolandırıcılık faaliyetini de beraberinde getiriyor” dedi.

“Kurban bayramı için internetten kurbanlık almak riskli”
Özellikle Kurban Bayramı arifesinde yapılan online alışverişlerde dolandırıcılık vak’alarına karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı maalesef mağduriyet yaşadı. Satın aldıkları kurban etlerinin büyükbaş yerine küçükbaş gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi vak’alarla karşılaştılar. İnternetteki kurbanlık satışlarında başka bir hayvanın fotoğrafı konularak satışa çıkarılan kurbanlıkların sayısı oldukça fazla. Bu yüzden vatandaşlarımız kurbanlıklarını internet üzerinden değil kurban pazarına gidip görerek satın almalı. Hayvanın dişinin çıkıp çıkmadığına ve diğer fiziksel özelliklerine bakılarak sağlıklı olduğuna karar verilmeli. En önemlisi dini açıdan hayvan kurban olur mu olmaz mı ona bakılmalı. Aksi halde bayram sevabımızın üzerine dolandırıcı gölgesi düşebilir” şeklinde konuştu.

“İnternet alışverişinde güvenli ödeme siteleri tercih edilmeli”
Kurbanlık alışverişinin yanı sıra gıda, kozmetik, tekstil, hediyelik eşya gibi bayram alışverişlerinin de internetten yapıldığına dikkati çeken Palandöken, “Bayram öncesinde yaşanan alışveriş çılgınlığının dolandırıcılık vak’alarını artırmaması için çok dikkatli olunmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor. Dolandırıcılık vak’alarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı” şeklinde konuştu.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Bodrum’dan şampiyonluğaBodrum’dan şampiyonluğa
Yorgancılar, teknolojiye direniyorYorgancılar, teknolojiye direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, büyükelçiliğe getirildi

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Son dakika! İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Sayı yükseldi

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Samsun'da minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Samsun'da minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.