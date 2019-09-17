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İnternetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplarken sokakta başından vurularak öldürülen şahsın çinayet zanlısı, olaydan birkaç dakika sonra portakal bahçesinde tabanca ile birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde 58282 sokakta meydana geldi.

Adana’da elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplarken sokakta başından vurularak öldürülen şahsın çinayet zanlısı, olaydan birkaç dakika sonra portakal bahçesinde tabanca ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde 58282 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmed Aşur (18) isimli bir kişi, elektrikli bisikletiyle Mithatpaşa Mahallesi ara sokaklarında atık kağıt toplamaya başladı. Aşur, bir süre kağıt topladıktan sonra 58282 sokağa geldiği sırada başından vurularak elektrikli bisikletinden düştü. Kanlar içinde kalan Aşur, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde görevli dedektifler, hemen olayı gören vatandaşlarla görüşüp ateş eden zanlının eşkalini aldı. Deneyimli dedektifler, zanlının kaçabileceği yerleri değerlendirerek mahalleyi hemen abluka altına aldı. Polis, zanlının kaçış güzergahlarına şok baskınlar yaparken internet üzerinden de mahallenin haritasını açıp kaçabileceği yerler kontrol edildi. Dedektifler, zanlının mahalledeki portakal bahçesine kaçmış olabileceğini değerlendirerek çok sayıda polisle baskın yaptı. Yapılan baskınlarda eşkale uygun bir şahıs yakalandı. isminin Samet E. olduğu öğrenilen zanlının yanında bir de tabanca ele geçirildi. Zanlının, ilk sorgusunda "Atık kağıt toplayıcı bizim evden hırsızlık yapmak istedi. Ben de onu korkutmak amaçlı ateş ettim. Ancak mermi sekip kafasına gitti" dediği öne sürüldü.

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