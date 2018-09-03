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İnternetten maymun satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

ANA vatanı Güney Amerika olan 'cüce' ve 'örümcek' cinsi maymunların Türkiye'de, internet üzerinden 5 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi.

İnternetten maymun satışı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - ANA vatanı Güney Amerika olan 'cüce' ve 'örümcek' cinsi maymunların Türkiye'de, internet üzerinden 5 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen maymunlar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden satılıyor. 'Cüce' ve 'örümcek' cinsi maymunlar için 900 liradan 5 bin liraya kadar para isteniyor.
Yasak olmasına rağmen maymunların, 5 bin lira fiyatla internet üzerinden satışı yapılıyor. Maymunları satışa çıkaranların, ilanlarında 'Maymun istiyorsanız bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz', 'Merhabalar, elimde şu an sadece 1 yavrumuz bulunmaktadır. Yurt dışından getirilmiştir, ciddi alıcılar lütfen arasınlar', 'Yalan yanlış ilanlarla karıştırılmasın şu an tek olarak ben de var. Tüm Türkiye'yi talan edin bulamazsınız. Yurt dışından geldiği paranın çok altını yazdım. İhtiyaçtan satılık. Tamamen evcil. Aşı ve karneleri belgeleri mevcut. 1 yaşına girmek üzere. Erkek cüce maymun. Kafesi ve eşyalarıyla birlikte verilecektir. Foto yükleyemiyorum. WhatsApp'tan video foto gönderilir' diye yazdığı görüldü.
415 LİRALIK CEZA
Muğla Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yetkililerin artık bu vicdansızlara 'Dur' demesi gerekiyor. Hayvanlara işkence, getirildikleri ülkede başlıyor. Kapalı kutulara konulan hayvanlar; havasız, aç ve susuz bırakılıyor. Kaçak yollardan yurda sokuluyor. Yakında sanal ortamda maymunların yanı sıra yakında zürafa, zebra, çita gibi hayvanları satışa çıkartırlarsa şaşırmamak gerekir" dedi.
Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

İnternetten maymun satışıİnternetten maymun satışı

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