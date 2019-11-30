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İnternetten öğrendiği örgü bebek yapımını mesleği haline getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ruken Coşkun, internetten öğrendiği amigurumi bebek yapımını mesleği haline getirdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ruken Coşkun, internetten öğrendiği amigurumi bebek yapımını mesleği haline getirdi. Coşkun, el emeği ile tığ ve şişle yaptığı ve içini elyafla doldurduğu örgü bebeklerini şehir dışına da satarak aile ekonomisine katkı sunuyor.
Kızıltepe’de yaşayan Ruken Coşkun, ilk çocuğuna hamile kalınca internetten amigurumi bebek yapımını öğrenmeye çalıştı. İlk denemelerinde başarısız olan Coşkun, pes etmeyerek amigurumi bebek ve oyuncak yapımını öğrendi. Coşkun, zamanla birbirinden renkli bebekler ve oyuncaklar örmeye başladı. Coşku’nun el emeğiyle tığ ve şişle yaptığı örgü bebekler büyük ilgi görmeye başladı. Coşkun çevresinin teşvikiyle bu tekniği mesleği haline getirdi. Örgü bebeklerini Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bingöl gibi şehirlere kendi sosyal medya hesabı üzerinden satmaya başladı. Bebekleri organik iplerle ören Coşkun, aile bütçesine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kızıltepe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde kursiyer olan Ruken Coşkun, başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Coşkun, “Amigurumi tekniğini kızımın hamileliğinde çok heveslendim ama yapamadım. Ondan sonra Almanya’daki kuzenimin kızı doğunca yapmaya başladım. İlk ona yaptım ardından kendi kızıma bir tavşan yaptım. Bu tekniği çok sevdim. Eşimin arkadaşı gördü ‘bu işi niye satışa çıkarmıyorsunuz?’ dedi. Ve ben satışına başladım. Bu şeklide ilerledim” dedi.

"El emeği bebekler organik iplerden yapılıyor"
Amigurumi bebekleri ilmek ilmek ördüğünü anlatan Coşkun, “Tığ işini organik iplerden yapıyorum. İçini elyafla dolduruyorum, sağlıklı iplerle yapıyorum. Yaptığım bu amigurumi benim mesleğim oldu. Bu işi artık kendime meslek edindim. Şehir dışına satışlarım oldu. Arkadaşlarım bana destek oldular ve bu şekilde çok ilerledim. Bu işimi geliştiriyorum. 6 sıradan sonra elyafımı dolduruyorum. Parça parça, ilmek ilmek örüp dikiyorum” şeklinde konuştu.

Uzmanlar da örgü oyuncakları öneriyor
Çocuk gelişimi ve oyun odası öğretmeni Fatma Deniz, Çin malı plastik oyuncaklar yerine organik ipten örülen bebeklerin ve oyuncakların daha sağlıklı olduğunu söyledi. Deniz, “Bu teknikler kullanışlı ve yıkanabiliyor. Sanırım bu ip yüzde yüz organik bir ip. Biliyorsunuz sentetik Çin malı ürünler etrafımızda çok fazla ve sağlık açısından çok zararlı. Bu ipin yıkanabiliyor olması çok güzel. Bununla bir nevi şiddetin de önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü çocuklar bunu çektiği zaman kopmuyor. Maliyetleri yüksek olsa bile bu oyuncaklar tercih edilmeli. Birbirlerine zarar vermek için de kullanmamış oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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