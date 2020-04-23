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İnternetten oyun konsolu sipariş etti! Kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 10:06 | Son Güncelleme

Batman'da bir vatandaş, internet üzerinden oyun konsolu siparişi verdi. Ücreti peşin gönderen vatandaş, gelen paketten 10 liralık kase çıktığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

İnternetten oyun konsolu sipariş etti! Kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadı

Batman’da yaşayan Veysel Erten isimli vatandaş, internetten geçen hafta oyun konsolu siparişi verdi. 2 bin lirayı hesaba gönderen Erten, oyun konsolunun gelmesini beklemeye başladı. 3 gün sonra gelen kargoyu büyük bir heyecanla açan Erten, paketin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Paketinden 10 liralık kase çıkan Ertan, telefonla ulaşamadığı satıcıya sosyal medya üzerinden irtibat kurdu. Ertan, dolandırıldığını anlayınca şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

'OYUN KONSOLU BEKLERKEN 5 ADET KASE TABAK GELDİ'

Başından geçenleri anlatan Veysel Erten, internet üzerinden ikinci el oyun konsolu almak istediği için siteye girdiğini söyledi. Erten, "Alışveriş sitesinde Uğur Veysel M. isimli kişiyle irtibata geçtim. Şahısla konuştum mesajlaştım, 2 bin liraya anlaştık. Şahıs bana iban numarasını attı, kargoya takip numarası girdiği gibi bana ürünün ücretini atmamı istedi. Ben de kargo takip numarası sisteme girdiği gibi şahısa parayı gönderdim. 3 gün sonra Hamza Akın adına kargom geldi. Benim 2 bin lira gönderdiğim ücret karşısında oyun konsolu gelmesi gerekirken 5 adet kase tabak geldi. Mağdurum ve şikayetçiyim Uğur Veysel M. adlı kişiden. Şahısı arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Şahısla ilgili yerlere şikayete bulundum lakin sürecin biraz uzayacağını söylediler ama ben benim gibi başka insanların mağdur olmamasının istiyorum. Bu sürecin hızlanmasını istiyorum. Benim gibi başkaları mağdur olmasın" dedi.

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Kaynak: İHA

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