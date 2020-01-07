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  4. İnternetten reklam verip masaj salonunda fuhuş yaptıran çete çökertildi

İnternetten reklam verip masaj salonunda fuhuş yaptıran çete çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde internet üzerinden ilan vererek işlettikleri masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde internet üzerinden ilan vererek işlettikleri masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Ekipler tarafından fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonu takibe alındı. Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan müşterilerin ifadesi alındı. Masaj salonuna müşteri olarak giden vatandaşlar verdikleri ifadelerinde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.
Ekipler tarafından daha sonra belirlenen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda internet üzerinden ilan vererek müşteri bulup salonda fuhuş yaptırtan A.B., S.S., F.E. ve E.Ş. isimli 3’ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıslar burada yapılan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.B., S.S., F.E. ve E.Ş.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptırılan masaj salonunun mühürlenmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.

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