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İnternetten satılık Leopard Gecko

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

 ANAVATANI Irak, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan olan kertenkele türü 'Leopard Gecko'lar yasak olmasına rağmen, Türkiye'de internet ortamında satışa çıkarılıyor.

İnternetten satılık Leopard Gecko

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - ANAVATANI Irak, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan olan kertenkele türü 'Leopard Gecko'lar yasak olmasına rağmen, Türkiye'de internet ortamında satışa çıkarılıyor. Sevimli hayvanlar için 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve sürüngen grubuna giren Leopard Gecko'lar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. Sevimli hayvanlar için 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Bu arada, Leopard Gecko'ları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:
"4 aylık, cinsiyeti belirsiz. Sağlıklı garantili gönderim. Pazarlık için rahatsız etmeyiniz. Temiz bakıldı, kemik gelişimi gayet iyi kalsiyum tozuyla ve kalsyworm ile desteklendi. En sevdiği yemek dubia. 'İyi bakarım' diyene satıyorum, Artık bakmakta zorlandığım için satıyorum. Sıkıntısı yoktur, pazarlık payı vardır. Severek büyüttüğüm canlımı özel nedenlerden ötürü satıyorum. Yem çeşidi olarak dubia morio çekirge tartara ve un kurdu ile besledim. Düzenli olarak kalsiyum ve vitamin takviyelerini yaptım. Yemleri ile birlikte vereceğim. Spot lambaya temas ettiği için sırtında ufak bir yanığı var ama veterinere götürüldü, kontrolleri yaptırıldı. Alan kişinin hiçbir şey yapmasına gerek yok. O kendi kendine toparlayacakmış."

FOTOĞRAFLI

İnternetten satılık Leopard Geckoİnternetten satılık Leopard Gecko

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