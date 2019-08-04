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İnternetten satış arttı, terminallerde yığılma azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesinde şehir dışına gidecek vatandaşların biletlerini internet üzerinden alması otobüs terminallerinde yaşanan yığılmaların azalmasını sağladı.Biletlerini internet üzerinden tedarik eden yolcuların sayısı gün geçtikçe artıyor, buna bağlı olarak otobüs terminallerinde bayramlardaki yığılmalar ise önemli ölçüde azalıyor.

İnternetten satış arttı, terminallerde yığılma azaldı

Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesinde şehir dışına gidecek vatandaşların biletlerini internet üzerinden alması otobüs terminallerinde yaşanan yığılmaların azalmasını sağladı.
Biletlerini internet üzerinden tedarik eden yolcuların sayısı gün geçtikçe artıyor, buna bağlı olarak otobüs terminallerinde bayramlardaki yığılmalar ise önemli ölçüde azalıyor. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline uğrayarak vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar, biletlerini internet üzerinden alıyor. Firma, saat, yer ve özellik bakımından olanakların da geniş olduğu internet satışları, hem firma yetkililerini hem de seyahat edecek vatandaşları rahatlatıyor. Biletlerini internet üzerinden alan vatandaşların sayısı arttıkça otobüs terminallerindeki bayram öncesi yığılmalar da bitme noktasına geldi.

"Ben bu bayram bilet bulamadım diyen masal anlatıyor"
49 yıldır yazıhane işleten Ali Ulvi Büyükkıdan, terminallerde eski bayramların artık tarih olduğunu söyleyerek, "Bayramlarda biz eskiden bütün hatlara en az birer ilave sefer koyardık. Hatta bir tane değil, bazen ikişer tane. Ama şimdi öyle bir durum söz konusu değil, vatandaş artık internetten ayarlıyor her şeyini, ek sefere eskisi kadar gerek kalmıyor. Yığılma pek yaşanmadığından ilave sefer yapılmasına gerek kalmıyor. Otobüs, firma, sefer sayısı çok; onun için otogarda eski bayramlar yok. Ben bu bayram bilet bulamadım diyenler masal anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Büyükkıdan, biletler internetten tedarik edilse bile yolcuların yerlerini, saatlerini, peronlarını onaylatmak için bilet alındıktan sonra yazıhaneleri aramalarını önerdi.

İnternetten satış arttı, terminallerde yığılma azaldı

İnternetten satış arttı, terminallerde yığılma azaldı

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