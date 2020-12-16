İnternetten satışa çıkan cep telefonunu sahte parayla satın aldı

Afyonkarahsar’da online satış sitesinde ilan edilen cep telefonunu, bin 900 lira sahte parayla satın alan şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesine gelerek cep telefonunu bir online satış sitesinde satışa çıkardığını belirten İsmail K., tanımadığı bir şahıs ile internet üzerinden konuşup buluşarak bin 900 TL para karşılığında cep telefonunu sattığını, satış işleminden bir süre sonra kendisine verilen 38 adet 50 TL banknotun sahte olduğunu anladığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polisler tespit ettikleri Aziz A. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından şüpheli Azizi A., gözaltına alındı.

