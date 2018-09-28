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İnternetten satışta 'kapora' dolandırıcılığına 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polis, kurdukları internet siteleri üzerinden satacakları mala karşı vatandaşlardan 'kapora' adı altında para aldıktan sonra siteyi kapatıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis, kurdukları internet siteleri üzerinden satacakları mala karşı vatandaşlardan 'kapora' adı altında para aldıktan sonra siteyi kapatıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 4'ü adliyeye sevk edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, bazı kişilerin kurdukları internet sitesi üzerinden oto yedek parçası satan markaların isimlerini kullanıp, otomobil yedek parçaları satmaya çalıştıkları belirlendi. Bu internet sitelerinin yedek parça almak isteyen kişilerin hesapları ya da kredi kartlarından 'kapora' adı altında para yatırmalarını istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin kaporayı aldıktan sonra siteyi kapatarak dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Şüphelerin bu yolla 3 ay içinde Türkiye genelinde çok sayıda kişiyi toplam 165 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin yakalanması için dün harekete geçerek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen bilgisayar, CD ve USB bellek gibi birçok delil olabilecek malzemeye de el konuldu. Şüphelilerden Z.O., O.S. ve U.B. polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, N.G., O.B., O.K.O. ve A.O. nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.

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