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İnternetten takip edip hem bisikletlerini hem siparişlerini çaldılar

22.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da internet üzerinden yemek siparişi götüren kuryeleri takip edip 6 elektrikli bisiklet ve içindeki yemek paketleriyle birlikte çalan 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Sakarya’da internet üzerinden yemek siparişi götüren kuryeleri takip edip 6 elektrikli bisiklet ve içindeki yemek paketleriyle birlikte çalan 2 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde internet üzerinden sipariş alıp götüren firmaları takibe alan 2 hırsız, kuryelerin peşine düştü. Şüpheliler farklı tarihlerde şehir genelinde yemek siparişi götüren kuryeleri takip ederek yakınlaştı. Restoran kuryeleri siparişi götürmek için dairelere girdikleri sırada harekete geçen hırsızlar, elektrikli bisikletleri sürükleyerek park edildiği alandan çaldı. İşletmelerden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapılan bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Kameralara net şekilde yansıdığı görülen hırsızların kimlikleri tespit edildi. E.Ö. (33) ve Y.Ö. (28) polisin operasyonunda adreslerinde yakalandı.
Şüphelilerden E.Ö.’nün hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapsi olduğu ortaya çıkarken iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin kuryeleri izleyip daha sonra elektrikli motosiklete yöneldikleri ve motosikletleri sürükleyerek götürdükleri anlar yer aldı.

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