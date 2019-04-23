İnternetten tanışıp ilişkiye girdi, sonrası korkunç!

İki kadından hala haber alınamazken ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. İnternetten tanıştığı kadınlarla ilişkiye girdikten sonra gözünü kırpmadan öldürdüğü ortaya çıktı.

'Seri katil' mi?

Zehirli gölün çevresinde iki ceset bulundu.

Cesetler iki kadına aitti.

Altı yaşında bir çocuk ise halen kayıp.

Güney Kıbrıs, şimdiye kadar eşi görülmemiş bir cinayet silsilesiyle sarsıldı.

Muhtemel seri katilin cesetleri attığı yer, Lefkoşa'nın Mitsero Köyü.

Polis ekipleri, köyün yanındaki dev maden kuyusunu arıyor.

Dalgıçlar da aramaya katılıyor.

Kurbanlardan 39 yaşındaki Filipinli kadın Mayıs 2018'de kaybolmuştu.

Kadının altı yaşındaki kızından da o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Yine geçen yıl kaybolan 28 yaşındaki diğer kurbanın da Filipinli olduğu tahmin ediliyor.

Newsbeezer'de yer alan habere göre polis, 35 yaşındaki eski bir ordu mensubu erkeği gözaltına aldı.

Eski askerin kadınlarla internet üzerinden tanıştığı belirtiliyor.

Kadınlardan biriyle cinsel ilişki yaşayan erkeğin kurbanı boğarak öldürdüğü belirlendi.